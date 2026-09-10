Tin thế giới 10-9: Đàm phán Nga, Mỹ, Ukraine có thể diễn ra tại Abu Dhabi

(GLO)- Đàm phán Nga, Mỹ, Ukraine có thể diễn ra tại Abu Dhabi; Iran mở rộng vùng cấm tàu thuyền bên ngoài eo biển Hormuz; Tổng thống Serbia giải tán Quốc hội và kêu gọi bầu cử sớm... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 10-9.

Đàm phán Nga, Mỹ, Ukraine có thể diễn ra tại Abu Dhabi

Nga và Mỹ thảo luận về khả năng nối lại liên lạc với Ukraine về một giải pháp hòa bình, bao gồm cả các cuộc đàm phán ba bên. Địa điểm tiềm năng cho một cuộc gặp như vậy là Abu Dhabi, thủ đô của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Thông tin được Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov công bố trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông Nga ngày 8-9.

Tuy nhiên, Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cũng lưu ý rằng ông chưa thấy bất kỳ lộ trình nào cho một giải pháp hòa bình ở Ukraine và gợi ý rằng Abu Dhabi có thể lại là nơi tổ chức các cuộc đàm phán giải quyết ba bên với Kiev nếu chúng được nối lại.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Ushakov mô tả cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner hôm 5-9 là “mang tính xây dựng, thực chất và có tính công việc”. Trợ lý Tổng thống Nga cũng đưa ra đánh giá tương tự đối với cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump diễn ra trước đó trong ngày 8-9.

Iran mở rộng vùng cấm tàu thuyền bên ngoài eo biển Hormuz

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 9-9 tuyên bố, một vùng cấm mới bên ngoài eo biển Hormuz sẽ bao phủ một phần Vịnh Oman và xa hơn nữa, đồng thời cho biết sẽ công bố tọa độ chính xác sau.

Theo tuyên bố của IRGC, vùng cấm mới bắt đầu từ hướng Chabahar, bao phủ một phần Vịnh Oman và một phần khác của Biển Arab, dọc theo tuyến đường dẫn đến eo biển Hormuz.

Một con tàu tại eo biển Hormuz, ngoài khơi tỉnh Musandam của Oman, ngày 12-4-2026. Ảnh: Reuters

Trước đó hôm 7-9, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Mohsen Rezaei đã công bố về việc thiết lập một vùng cấm trên một phần Vịnh Ba Tư, vùng cấm này bao gồm eo biển Hormuz.

Tình hình tại eo biển Hormuz tiếp tục diễn biến phức tạp. Iran hôm qua tuyên bố đã tấn công 10 tàu gần eo biển Hormuz, sau khi Mỹ tấn công 5 tàu chở dầu của Iran, trong đợt tấn công ăn miếng trả miếng lớn nhất nhằm vào tàu thuyền kể từ

Ông Trump nói xung đột với Iran sẽ kết thúc sau bầu cử giữa kỳ Mỹ

Tổng thống Donald Trump cho biết ông kỳ vọng Iran sẽ từ bỏ nỗ lực chiến tranh sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ vào tháng 11, đồng thời thừa nhận giá xăng dầu ở nước này khó có thể giảm trước thời điểm đó.

Phát biểu với các phóng viên trên đường đến hội nghị giữa kỳ của Đảng Cộng hòa ở Dallas, bang Texas, Mỹ hôm 9-9, Tổng thống Trump cho rằng Iran sẽ tiếp tục cuộc xung đột đến tháng 11 nhằm gây tổn hại về mặt chính trị cho ông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: New York Times

"Tôi nghĩ sẽ cần thêm chút thời gian nữa sau cuộc bầu cử giữa kỳ thì giá xăng mới giảm. Họ đang rất cố gắng tác động đến cuộc bầu cử để chúng ta đưa một nhóm người yếu kém lên nắm quyền, để họ yên ổn và cho phép họ sở hữu vũ khí hạt nhân”, ông Trump bình luận.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ lưu ý ông tin Iran đang trên bờ vực sụp đổ và sẽ tìm cách chấm dứt xung đột "ngay sau cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ", qua đó khiến giá dầu lao dốc.

Theo báo Guardian, ông Trump có phát biểu trên trong bối cảnh giá dầu mỏ tiêu chuẩn toàn cầu một lần nữa vượt mốc 100 USD/thùng, do tình trạng giao tranh leo thang xung đột liên quan đến Iran trong những ngày gần đây, tạo thêm rủi ro cho dòng chảy dầu thô qua eo biển Hormuz.

Tổng thống Serbia giải tán Quốc hội và kêu gọi bầu cử sớm

Ngày 9-9, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã ký sắc lệnh giải tán quốc hội và ấn định tổ chức bầu cử sớm quốc hội vào ngày 25-10.

Trong bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết, quyết định giải tán Quốc hội và ấn định tổ chức bầu cử sớm cơ quan lập pháp nhằm xoa dịu những căng thẳng chính trị đã kéo dài và tạo điều kiện để cử tri có tiếng nói rõ ràng về tương lai của đất nước. Nhà lãnh đạo Serbia khẳng định, ông luôn hành động dựa trên lợi ích quốc gia cốt lõi của đất nước và người dân Serbia.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic. Ảnh: Reuters

Theo Tổng thống Vucic, thời điểm tổ chức bầu cử nói trên là phù hợp để Serbia có đủ thời gian chuẩn bị cho Triển lãm Expo 2027, dự kiến sẽ khai mạc tại Belgrade vào tháng 5-2027, cũng như các kế hoạch sắp tới của nước này. Ông cũng kêu gọi các đảng phái chính trị và cử tri tham gia chiến dịch tranh cử kéo dài 45 ngày một cách hòa bình, tôn trọng các quan điểm chính trị khác nhau cũng như sự lựa chọn của cử tri, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng, người dân Serbia sẽ lựa chọn con đường đúng đắn cho tương lai của đất nước.

Theo nhà phân tích khu vực Balkan Giorgio Fruscione, đối với Serbia, một quốc gia với khoảng 6,6 triệu dân và không có đường bờ biển, kết quả cuộc bầu cử quốc hội lần này sẽ có ý nghĩa quan trọng trong định hướng chính sách đối ngoại của đất nước, nhất là quá trình gia nhập EU và quan hệ với các nước láng giềng.