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Thế giới

Sĩ quan cảnh sát Thái Lan đầu hàng sau 18 giờ cố thủ vì bắn chết vợ tại trường mầm non

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo The Nation, Thai PBS, Khaosod English)

(GLO)- Sáng 10-9, sĩ quan cảnh sát Thái Lan bị cáo buộc bắn chết vợ tại một trường mầm non ở tỉnh Chonburi đã đầu hàng, sau khoảng 18 giờ bị cảnh sát bao vây và thuyết phục.

Theo cảnh sát, ông Thatsaphong Thongthatch, Phó Thanh tra phụ trách công tác phòng, chống và trấn áp tội phạm, thuộc Đồn cảnh sát Bang Lamung, đã được đưa về đồn để phục vụ công tác điều tra.

Ông không mang theo súng khi đầu hàng và đã chỉ cho cảnh sát vị trí khẩu súng được cho là liên quan đến vụ án.

Vụ việc xảy ra khoảng 11 giờ ngày 9-9 tại Trường mầm non Nong Pla Lai, huyện Bang Lamung, tỉnh Chonburi.

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Cảnh sát dẫn giải nghi phạm về trụ sở cảnh sát để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: The Nation

Nạn nhân là nữ giáo viên 48 tuổi, được xác định là vợ của ông Thatsaphong. Cảnh sát cho biết, nghi phạm rời hiện trường sau vụ nổ súng và trở về nhà cách trường khoảng 3 km.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng sơ tán 44 trẻ em cùng các giáo viên và nhân viên nhà trường đến nơi an toàn. Không có trẻ em nào bị thương.

Chính quyền địa phương cũng quyết định tạm dừng hoạt động của trường, nhằm bảo đảm an toàn và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng.

Cảnh sát phong tỏa căn nhà nơi Thatsaphong cố thủ và tiến hành thương lượng trong suốt đêm. Con trai ông, vốn cũng là một sĩ quan cảnh sát, đã trực tiếp tham gia thuyết phục cha đầu hàng.

Sau khi bắt giữ nghi phạm, cảnh sát khám xét căn nhà, thu giữ súng cùng các vật chứng liên quan để phục vụ giám định và điều tra.

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