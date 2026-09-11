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Thế giới

Mỹ đề xuất bỏ thời gian ân hạn 60 ngày đối với lao động diện H-1B

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TTXVN, Reuters, DHS)

(GLO)- Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đề xuất loại bỏ thời gian ân hạn tối đa 60 ngày dành cho người lao động nước ngoài thuộc một số diện thị thực không định cư, trong đó có H-1B, sau khi chấm dứt việc làm tại Mỹ.

Theo đề xuất được DHS, cơ quan này muốn xóa quy định cho phép người lao động thuộc một số diện thị thực tiếp tục duy trì tình trạng cư trú hợp pháp tối đa 60 ngày, sau khi công việc dành cho các loại thị thực này chấm dứt.

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Mẫu đơn xin thị thực H-1B. Ảnh: Reuters

Nếu được thông qua, quy định mới sẽ yêu cầu người lao động rời Mỹ ngay khi không còn duy trì công việc hoặc hoạt động là cơ sở để được cấp thị thực, trừ trường hợp họ có một cơ sở pháp lý khác để tiếp tục lưu trú tại Mỹ.

Đề xuất áp dụng đối với các diện thị thực E-1, E-2, E-3, H-1B, H-1B1, L-1, O-1 và TN, cùng người phụ thuộc của những người thuộc các diện này.

Trong đó, H-1B là chương trình cho phép doanh nghiệp Mỹ tuyển dụng lao động nước ngoài vào các vị trí thuộc nhóm nghề nghiệp chuyên môn, thường đòi hỏi trình độ kiến thức chuyên ngành cao và bằng cử nhân hoặc tương đương trở lên.

Chương trình này được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực cần lao động có trình độ chuyên môn cao.

Theo quy định hiện hành, người lao động nước ngoài bị mất việc có thể được ở lại Mỹ tối đa 60 ngày sau khi chấm dứt công việc để tìm việc mới hoặc giải quyết tình trạng thị thực. Quy định này được áp dụng từ năm 2017.

Thời gian ân hạn cho phép người lao động có thêm thời gian tìm việc mới, chuyển sang một tình trạng thị thực khác hoặc thực hiện các thủ tục cần thiết để duy trì tình trạng cư trú hợp pháp.

DHS cho rằng, việc loại bỏ thời gian ân hạn sẽ khôi phục mối liên hệ trực tiếp giữa tình trạng không định cư của người lao động với công việc hoặc hoạt động là cơ sở để họ được nhập cảnh hoặc duy trì tình trạng tại Mỹ.

Cơ quan này cũng cho rằng thay đổi trên sẽ giảm gánh nặng hành chính liên quan đến việc quản lý thời gian ân hạn.

Theo DHS, việc chấm dứt thời gian ân hạn có thể khiến một bộ phận người lao động phải rời Mỹ, thay vì ở lại để tìm việc mới.

Cơ quan này cũng thừa nhận, những người bị ảnh hưởng có thể mất thu nhập nếu cần thêm thời gian tìm việc và phải rời Mỹ trước khi có thể bắt đầu công việc mới.

Reuters dẫn đánh giá của chính quyền Mỹ cho biết, các doanh nghiệp bị ảnh hưởng có thể tuyển lao động Mỹ đáp ứng yêu cầu công việc hoặc thực hiện thủ tục xin thị thực mới, nếu vẫn có nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.

Đề xuất trên chưa phải quy định có hiệu lực. DHS mở thời hạn 60 ngày để các bên liên quan gửi ý kiến, trước khi cơ quan này xem xét các bước tiếp theo đối với quy định được đề xuất.

Việc đề xuất bãi bỏ thời gian ân hạn 60 ngày là một trong những động thái mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm điều chỉnh chính sách nhập cư hợp pháp và quản lý các chương trình thị thực lao động nước ngoài.

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