Mỹ dự kiến tạm dừng xử lý thị thực đối với 75 quốc gia từ ngày 21-1

(GLO)- Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 14-1 xác nhận Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đình chỉ việc xử lý thị thực nhập cư đối với 75 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo NBC News, một quan chức Mỹ xác nhận danh sách đầy đủ các quốc gia và vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng bao gồm: Afghanistan, Albania, Algeria, Antigua và Barbuda, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Bhutan, Bosnia và Herzegovina, Brazil, Myanmar, Campuchia, Cameroon, Cape Verde, Colombia, Bờ Biển Ngà (Cote d’Ivoire), Cuba, Cộng hòa Dân chủ Congo, Dominica, Ai Cập, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gambia, Gruzia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Haiti, Iran, Iraq, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kosovo, Kuwait, Kyrgyzstan, Lào, Liban, Liberia, Libya, Bắc Macedonia, Moldova, Mông Cổ, Montenegro, Maroc, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Cộng hòa Congo, Nga, Rwanda, Saint Kitts và Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent và Grenadines, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Nam Sudan, Sudan, Syria, Tanzania, Thái Lan, Togo, Tunisia, Uganda, Uruguay, Uzbekistan và Yemen.



Hành khách tại sân bay LaGuardia ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết, việc xử lý thị thực đối với các quốc gia và vùng lãnh thổ này sẽ bị tạm dừng “trong thời gian Bộ Ngoại giao đánh giá lại các quy trình xử lý nhập cư nhằm ngăn chặn việc cho phép nhập cảnh đối với những công dân nước ngoài có khả năng hưởng trợ cấp xã hội và phúc lợi công”.



Việc đình chỉ này áp dụng riêng cho thị thực nhập cư của Mỹ dành cho người nước ngoài muốn định cư tại quốc gia này, nhưng không áp dụng đối với các loại thị thực ngắn hạn dành cho người lao động tạm thời, sinh viên hoặc du khách, trong đó có cả các thị thực liên quan đến World Cup.



Trên nền tảng X, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết việc tạm dừng sẽ có hiệu lực từ ngày 21-1 và “được duy trì cho đến khi Mỹ có thể bảo đảm rằng những người nhập cư mới sẽ không trục lợi từ người dân Mỹ”.