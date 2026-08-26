Mỹ chuẩn bị đợt thu hồi thị thực lớn nhất trong lịch sử

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị thu hồi thị thực công tác và du lịch của tối đa 200.000 người nước ngoài đã nộp đơn hoặc đang xin tị nạn tại Mỹ, trong động thái được cho là đợt thu hồi thị thực hàng loạt lớn nhất trong lịch sử nước này.

Dự kiến trong tuần tới, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ thu hồi các thị thực B1 và B2 được cấp trong giai đoạn 2016-2026 đối với những người đã hoặc đang xin tị nạn tại Mỹ.

Nguồn: Fairus

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết, cơ quan này đang phối hợp với Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) để xác định những người nhập cảnh với mục đích lưu trú ngắn hạn, nhưng sau đó nộp đơn xin tị nạn nhằm ở lại Mỹ lâu dài, sau đó sẽ tiến hành thu hồi thị thực không định cư của họ.

Ông Pigott không xác nhận con số cụ thể, cho biết số lượng thị thực bị thu hồi vẫn có thể thay đổi và việc này sẽ được thực hiện theo từng đợt.

Theo các quan chức Mỹ, việc mất thị thực B1 hoặc B2 không đồng nghĩa với việc đương sự sẽ bị trục xuất ngay lập tức.

Những người có hồ sơ xin tị nạn đang chờ giải quyết có thể được chuyển sang diện khác, nhưng không còn tư cách nhập cảnh với mục đích công tác hoặc du lịch.

Thị thực B1 thường dành cho các chuyến công tác, trong khi B2 áp dụng đối với du lịch, thăm người thân và điều trị y tế. Người xin 2 loại thị thực này phải xác nhận không có ý định xin tị nạn tại Mỹ và chứng minh sẽ trở về nước sau thời gian lưu trú.

Ngày 24-8, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau chỉ trích việc sử dụng thị thực công tác hoặc du lịch để nhập cảnh rồi xin tị nạn, cho rằng quy chế tị nạn không nên được sử dụng để né tránh các quy định về nhập cư.

Động thái trên là bước mới trong chính sách siết chặt nhập cư của chính quyền Mỹ kể từ khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng nhiệm kỳ thứ hai.

Washington đã tăng yêu cầu đối với người xin thị thực, trong đó có việc cung cấp lịch sử hoạt động trên mạng xã hội, áp dụng tiền bảo đảm đối với một số trường hợp và cấm cấp thị thực cho công dân một số nước.

Trong 18 tháng qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thu hồi khoảng 175.000 thị thực, trong đó có các trường hợp liên quan đến cáo buộc hoặc kết án hình sự và những người công khai phản đối một số chính sách của Washington.

Trước đó, ngày 22-8, 1 thẩm phán Mỹ đã bác bỏ chính sách được chính quyền Trump triển khai hồi đầu năm, nhằm đình chỉ việc cấp thị thực nhập cư từ 75 quốc gia.