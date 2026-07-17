Mỹ ấn định thời hạn lưu trú đối với sinh viên quốc tế và nhà báo nước ngoài

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoàn tất quy định mới về thời hạn lưu trú đối với một số diện thị thực không định cư, cho phép người mang thị thực có thể ở lại Mỹ trong suốt thời gian học tập, tham gia chương trình trao đổi hoặc làm việc.

Quy định do Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) ban hành ngày 16-7 áp dụng đối với thị thực F dành cho sinh viên quốc tế, thị thực J cấp cho người tham gia các chương trình trao đổi văn hóa được phép làm việc tại Mỹ và thị thực I dành cho phóng viên, nhân viên hoạt động trong lĩnh vực truyền thông.

Ảnh minh họa. Nguồn: THX/TTXVN

Theo quy định mới, người mang thị thực F và J sẽ được lưu trú theo thời gian của chương trình học hoặc chương trình trao đổi đã đăng ký, nhưng không vượt quá 4 năm.

Trong khi đó, thời hạn lưu trú của người mang thị thực I được ấn định tối đa 240 ngày. Riêng công dân Trung Quốc thuộc diện này chỉ được phép lưu trú tối đa 90 ngày. Sau khi hết thời hạn, người được cấp thị thực vẫn có thể làm thủ tục đề nghị gia hạn nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Việc triển khai quy định mới có thể tác động đến các đợt tuyển sinh đại học dự kiến diễn ra trong tháng 8 và tháng 9.

Đây là một trong những biện pháp mới nằm trong chính sách tăng cường kiểm soát nhập cư của ông Trump kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ vào tháng 1-2025. Bên cạnh việc đẩy mạnh thực thi các quy định về nhập cư, chính quyền Mỹ cũng gia tăng giám sát các diện nhập cư hợp pháp, trong đó có việc thu hồi thị thực sinh viên, thẻ thường trú của một số sinh viên đại học và chấm dứt quy chế lưu trú hợp pháp của hàng trăm nghìn người nhập cư.

Theo DHS, cơ quan này đã tiếp nhận gần 22.000 ý kiến đóng góp sau khi công bố dự thảo quy định vào tháng 8-2025, nhưng nội dung của văn bản chính thức hầu như không có thay đổi đáng kể.

Ngoài việc quy định thời hạn lưu trú tối đa, DHS còn bổ sung một số yêu cầu mới đối với sinh viên quốc tế. Theo đó, nghiên cứu sinh sẽ không được tự ý thay đổi mục tiêu học tập hoặc chuyển sang cơ sở đào tạo khác nếu chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Thời gian để sinh viên rời khỏi Mỹ sau khi hoàn thành chương trình học hoặc đào tạo cũng được rút ngắn từ 60 ngày xuống còn 30 ngày.

Số liệu của DHS cho thấy, trong năm 2024 có hơn 1,8 triệu lượt nhập cảnh bằng thị thực sinh viên, tăng hơn 11% so với năm trước. Cùng năm tài khóa, Mỹ cũng cấp thị thực cho trên 500.000 người tham gia các chương trình trao đổi và khoảng 37.300 nhà báo, nhân viên truyền thông nước ngoài.

Theo DHS, thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp người mang thị thực sinh viên và thị thực trao đổi lưu trú tại Mỹ trong nhiều thập kỷ theo cơ chế hiện hành. Trong khi đó, một số cựu quan chức và chuyên gia về nhập cư cho rằng các quy định mới sẽ làm gia tăng trở ngại đối với sinh viên quốc tế, đặc biệt trong quá trình chuyển trường hoặc tìm cơ hội tiếp tục ở lại Mỹ sau khi hoàn thành chương trình học.