Lạm phát Mỹ tăng, Fed đứng trước sức ép nâng lãi suất

(GLO)- Lạm phát tại Mỹ tăng trong tháng 8, trong đó giá xăng và năng lượng tăng mạnh, khiến thị trường gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất tại cuộc họp chính sách diễn ra vào tuần tới.

Theo số liệu Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 11-9, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 0,4% so với tháng trước, sau mức tăng 0,1% trong tháng 7. So với cùng kỳ năm 2025, CPI tăng 3,4%, duy trì mức của tháng trước.

Giá xăng tăng 3,9% trong tháng 8, chiếm hơn 1/3 mức tăng của CPI. Giá năng lượng nói chung tăng 2,1%.

Trong khi đó, CPI lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tăng 0,3% so với tháng trước và 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng CPI lõi cao hơn dự báo 0,2% của các chuyên gia được Reuters khảo sát.

Chỉ số lạm phát Mỹ tháng 8 gia tăng, đẩy xác suất Fed tăng lãi suất lên gần 90%. Ảnh: CNN

Một số nhóm hàng hóa và dịch vụ cũng tăng giá trong tháng 8, trong đó giá vé máy bay và một số dịch vụ tăng đáng kể.

Diễn biến giá năng lượng tiếp tục là yếu tố đáng chú ý, trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng mạnh do tình hình căng thẳng tại Trung Đông.

Trước đó, số liệu của Cục Thống kê Lao động Mỹ cho thấy, chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 8 tăng 0,4% so với tháng trước.

Giá hàng hóa trong nhóm nhu cầu cuối cùng tăng 1,1%, trong đó giá năng lượng tăng 4,2%, còn riêng giá dầu diesel tăng 24,1%. So với cùng kỳ năm trước, PPI tăng 5,4%.

Trước khi có số liệu CPI tháng 8, phần lớn chuyên gia vẫn dự báo Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 9.

Trước đó, tại cuộc họp tháng 7, Fed đã giữ nguyên biên độ lãi suất 3,50-3,75%, trong đó 3 thành viên bỏ phiếu ủng hộ tăng 0,25 điểm phần trăm.

Cuộc họp tiếp theo của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) dự kiến diễn ra trong 2 ngày 15 và 16-9.

Như vậy, số liệu CPI và PPI mới nhất sẽ là những căn cứ quan trọng để Fed đánh giá diễn biến lạm phát trước khi đưa ra quyết định về lãi suất.

Tuy nhiên, khả năng tăng lãi suất hiện mới là kỳ vọng của thị trường và chưa phải quyết định chính thức của Fed.