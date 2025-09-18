Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Fed hạ lãi suất, Việt Nam đứng trước cơ hội ổn định tỷ giá và thu hút vốn quốc tế

LÊ QUẢNG (theo TTO/Báo Tin tức)

Ngày 18-9, một số chuyên gia nhận định việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất điều hành sẽ mang lại nhiều cơ hội “vàng” cho Việt Nam, bao gồm giảm áp lực tỷ giá, hạ chi phí vốn, thu hút dòng tiền quốc tế và mở rộng dư địa chính sách tiền tệ.

Trước đó, ngày 17-9, Fed hạ lãi suất điều hành 0,25 điểm phần trăm xuống 4,0 -4,25%, lần đầu tiên kể từ cuối năm 2024, đồng thời dự báo sẽ tiếp tục cắt giảm trong các cuộc họp tháng 10 và 12-2025. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính trị Mỹ căng thẳng, khi Tổng thống Donald Trump nhiều lần kêu gọi giảm lãi suất sâu hơn và gây sức ép lên Hội đồng Thống đốc.

Theo ông Nguyễn Quang Huy, chuyên gia thuộc Khoa Tài chính Ngân hàng, Đại học Nguyễn Trãi, đồng USD yếu đi giúp giảm đáng kể áp lực lên tỷ giá VND, từ đó giảm gánh nặng nhập khẩu và củng cố niềm tin của nhà đầu tư quốc tế. Hai kênh chính được hưởng lợi là dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và vốn gián tiếp (FII), đặc biệt trong chứng khoán và trái phiếu. Tuy nhiên, lợi ích này chỉ bền vững nếu sức cầu từ Mỹ và châu Âu không suy giảm mạnh.

chung-khoan-viet-nam.jpg
Thị trường chứng khoán chịu áp lực điều chỉnh mạnh. Ảnh: QUANG ĐỊNH/TTO

Chính sách tiền tệ Việt Nam theo đó có thêm dư địa nới lỏng có kiểm soát, khi Ngân hàng Nhà nước không còn áp lực duy trì lãi suất cao chỉ để bảo vệ tỷ giá. Điều này tạo điều kiện hỗ trợ tăng trưởng tín dụng, doanh nghiệp và thị trường trong nước. Ông Huy nhấn mạnh, chính sách tiền tệ cần phối hợp chặt chẽ với tài khóa để biến cơ hội bên ngoài thành động lực tăng trưởng bền vững.

Ở góc độ thị trường tài chính, việc Fed hạ lãi suất được đánh giá có tác động lan tỏa đến chứng khoán, bất động sản và tiêu dùng nội địa nhờ chi phí vốn giảm. Tuy nhiên, nếu động thái này xuất phát từ nguy cơ suy thoái kinh tế Mỹ, xuất khẩu Việt Nam có thể chịu tác động tiêu cực từ nhu cầu yếu, còn dòng vốn “nóng” dễ đảo chiều nếu môi trường toàn cầu bất ổn.

Cùng quan điểm, ông Lê Tiến Đạt - chuyên gia phân tích Chứng khoán Agribank, cho rằng việc Fed cắt giảm lãi suất giúp thu hẹp chênh lệch lợi suất, giảm áp lực tỷ giá và khuyến khích dòng vốn trở lại các thị trường mới nổi như Việt Nam. Đây cũng là yếu tố hỗ trợ niềm tin nhà đầu tư và tạo dư địa cho giá tài sản tài chính duy trì đà tăng trong trung, dài hạn. Một số nhóm ngành như chứng khoán, sản xuất nhập khẩu và logistics được kỳ vọng hưởng lợi rõ nét.

Theo Ngân hàng UOB (Singapore), triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2025 vẫn tích cực, với dự báo tăng 7,5%, nhờ xuất khẩu mạnh mẽ và đầu tư công gia tăng. Tuy nhiên, lạm phát và áp lực tỷ giá tiếp tục là thách thức, buộc Ngân hàng Nhà nước duy trì chính sách ổn định lãi suất trong ngắn hạn và chỉ xem xét hạ lãi suất VND khi Fed cắt giảm mạnh USD vào cuối năm 2025.

