VN-Index lập đỉnh mới sau nâng hạng, dự báo có thể tiến sát mốc 1.800 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại tuần từ ngày 6 đến 10-10 với mức tăng bùng nổ hơn 100 điểm, ghi nhận tuần tăng mạnh nhất kể từ cuối năm 2022, sau khi FTSE Russell chính thức công bố nâng hạng Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Chốt tuần, VN-Index đạt 1.747,55 điểm, tăng 101,75 điểm (tương đương 6,18%) so với tuần trước, đánh dấu mức cao kỷ lục kể từ khi thị trường ra đời. Chỉ số VN30 tăng 6,51%, nhóm Midcap tăng 4,95%, trong khi Smallcap tăng nhẹ 1,89%. Thanh khoản bình quân toàn thị trường đạt khoảng 34.849 tỷ đồng/phiên (tăng 24%), riêng khớp lệnh đạt 32.065 tỷ đồng/phiên (tăng 26%).

Tâm lý nhà đầu tư hứng khởi nhờ thông tin nâng hạng và các yếu tố vĩ mô tích cực như tăng trưởng GDP quý III đạt trên 8%, cùng triển vọng lợi nhuận tích cực của doanh nghiệp niêm yết. Dòng tiền mạnh tập trung vào nhóm Bluechips và Midcap, giúp thị trường bứt phá ra khỏi vùng đi ngang 1.600–1.700 điểm kéo dài hơn một tháng qua.

Ảnh: NDO

Trong nhóm cổ phiếu tăng mạnh, nổi bật có Vingroup (+14,7%), bán lẻ (+6,9%), chứng khoán (+6,8%), bất động sản (+6,4%), xây dựng và vật liệu xây dựng (+6,4%). Tuy nhiên, khối ngoại vẫn bán ròng 5.543 tỷ đồng, đánh dấu tuần bán ròng thứ 12 liên tiếp; lũy kế từ đầu năm đạt 115.697 tỷ đồng.

Triển vọng tuần mới: Tâm lý hứng khởi còn lan tỏa

Theo các công ty chứng khoán, đà tăng có thể tiếp tục trong tuần tới, dù có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh ngắn do tác động từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung hoặc phiên đáo hạn hợp đồng tương lai VN30.

Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) nhận định xu hướng ngắn hạn vẫn tích cực, VN-Index có thể hướng đến 1.750 điểm, còn VN30 có thể đạt 2.000 điểm.

Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) dự báo chỉ số có thể tăng tối thiểu lên 1.776 điểm, với dòng tiền trong nước là trụ đỡ chính trong bối cảnh khối ngoại chưa dừng bán ròng.

Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) dự báo thị trường có thể điều chỉnh đầu tuần nhưng sẽ sớm hồi phục, coi đây là cơ hội tăng tỷ trọng cổ phiếu trong các nhịp giảm nhẹ.

Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên chọn lọc cổ phiếu có thanh khoản tăng mạnh và biên độ dao động giá lớn, ưu tiên các nhóm ngành ngân hàng, đầu tư công, xây dựng và bán lẻ, những lĩnh vực chưa tăng mạnh trong giai đoạn trước.

Triển vọng cuối năm: VN-Index có thể đạt 1.800–2.000 điểm

Theo Công ty Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MASVN), chứng khoán Việt Nam đang được hưởng lợi từ chính sách nới lỏng tiền tệ, thúc đẩy tiêu dùng và đầu tư công quy mô lớn. Việc được FTSE Russell nâng hạng dự kiến sẽ thu hút thêm dòng vốn nước ngoài vào nhóm cổ phiếu trụ, hỗ trợ thị trường chinh phục các vùng đỉnh cao hơn.

MASVN duy trì kịch bản tích cực với đà phục hồi đồng thuận của các nhóm ngân hàng, chứng khoán, nguyên vật liệu và bán lẻ, dự báo VN-Index có thể đạt mốc 1.800 - 2.000 điểm vào cuối năm 2025.