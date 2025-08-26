Sau tuần giao dịch đầy biến động, dự báo thị trường tiếp tục điều chỉnh

(GLO)- Cuối tuần qua, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến nhịp điều chỉnh mạnh sau chuỗi tăng điểm liên tiếp. VN-Index giảm 42,3 điểm, đóng cửa ở mức 1.645,47 điểm, với thanh khoản cao ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trong phiên cuối tuần, nhiều cổ phiếu như VPB (VPBank), GVR (Tập đoàn Công nghiệp Cao su), SHB (Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội) giảm sàn. Một số mã khác như TCB (Techcombank), ACB, HPG (Hòa Phát) cũng mất 5-6% giá trị. Khối lượng giao dịch cổ phiếu SHB và HPG lần lượt đạt hơn 166 triệu và 132 triệu đơn vị.

Theo thống kê rổ VNAllshare, tuần qua có 76,6% cổ phiếu giảm giá, hơn 30% số cổ phiếu giảm trên 5%, phản ánh hiện tượng lệch nhịp giữa VN-Index và phần lớn cổ phiếu. Nguyên nhân chủ yếu do diễn biến kéo trụ từ nhóm ngân hàng, tiêu biểu như VPB tăng 15,6% và LPB tăng 20,5%, đóng góp gần 16 điểm cho VN-Index.

Ảnh: VnExpress

Chứng khoán SSI cho rằng VN-Index vẫn duy trì xu hướng tích cực trung hạn, nhưng áp lực rung lắc tăng quanh vùng cản 1.680 -1.700 điểm. Chỉ số có thể bước vào giai đoạn tích lũy, giằng co, với hỗ trợ ngắn hạn quanh 1.630–1.640 điểm.

Chứng khoán ACB (ACBS) nhận định nhịp giảm hơn 40 điểm từ đỉnh không phải tín hiệu tích cực. VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ gần 1.560 điểm trước khi xác định xu hướng tiếp theo.

Chứng khoán Tiên Phong đánh giá nhịp điều chỉnh ngắn hạn mang tính lành mạnh, mở cơ hội tích lũy cổ phiếu ở mức giá hợp lý, vẫn duy trì xu hướng tăng trung và dài hạn.

Chứng khoán VPBank (VPBankS) cho biết thị trường đang trong vùng quá mua nhưng chưa phải đỉnh. Nhịp điều chỉnh có thể diễn ra trong 2-3 tuần, sau đó vẫn còn cơ hội tăng thêm. Nhà đầu tư có thể mua ngắn hạn 1-2 tuần hoặc chờ cơ hội mua trung hạn từ nửa đầu tháng 9.

Chứng khoán SHS và VCSC nhận định sau nhịp tăng nóng, VN-Index xuất hiện tín hiệu tạo đỉnh. Chỉ số có thể tiếp tục điều chỉnh về vùng 1.600 điểm, đồng thời có khả năng xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật kiểm định vùng kháng cự 1.660–1.665 điểm.

Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro, hiện thực hóa lợi nhuận, tập trung vào danh mục cá nhân, đồng thời theo dõi cổ phiếu cơ bản tốt trong các nhóm ngành dẫn dắt.

Nhìn chung, thị trường chứng khoán tuần qua ghi nhận nhịp điều chỉnh mạnh nhưng vẫn duy trì xu hướng tăng trung và dài hạn. Nhà đầu tư được khuyến nghị thận trọng, tận dụng cơ hội tích lũy ở mức giá hợp lý và quản trị rủi ro hiệu quả.