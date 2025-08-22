Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Tài chính

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Thị trường chứng khoán Việt Nam nửa cuối 2025: VN-Index có thể lên 1.800 điểm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ QUẢNG (tổng hợp)

(GLO)- Nhiều công ty chứng khoán và quỹ đầu tư đưa ra dự báo tích cực về triển vọng thị trường nửa cuối năm 2025, với kỳ vọng VN-Index có thể chạm ngưỡng 1.800 điểm, thậm chí lên 1.850 - 1.900 điểm trong kịch bản lạc quan.

Đầu năm, mức 1.500 điểm từng được xem là kịch bản tích cực nhất, nhưng sau đà tăng kéo dài 4 tháng qua, đặc biệt khi VN-Index vượt mốc 1.600 điểm, phần lớn tổ chức phân tích đã nâng dự báo.

Ông Petri Deryng, Giám đốc Quỹ PYN Elite Fund, cho rằng VN-Index đạt 1.800 điểm vào dịp Giáng sinh năm nay là kịch bản khả thi, dù thị trường có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh ngắn hạn do hoạt động chốt lời. Ông nhấn mạnh các yếu tố hỗ trợ gồm kết quả đàm phán thương mại Việt - Mỹ, chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, định giá hấp dẫn và triển vọng nâng hạng thị trường.

VNDirect nhận định VN-Index có thể tăng lên 1.850 -1.900 điểm trong 9 -12 tháng tới, nhờ lợi nhuận doanh nghiệp tăng trưởng bền vững và kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ. Trong khi đó, ABS dự báo chỉ số có thể đạt 1.792 - 1.864 điểm trong trung hạn, cao hơn nhiều so với kịch bản đầu năm.

14-8ck2.jpg
Ảnh minh hoạ

Theo SSI Research, áp lực chốt lời do margin tăng cao có thể gây biến động ngắn hạn, song mục tiêu dài hạn là vùng 1.750 -1.800 điểm vào năm 2026, nhờ tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và kỳ vọng nâng hạng thị trường. VPS cũng đưa ra dự báo tương tự, kỳ vọng chỉ số đạt 1.780 - 1.800 điểm cuối năm nay, với động lực từ lợi nhuận sau thuế toàn thị trường tăng 16 - 17% và khả năng FTSE Russell nâng hạng Việt Nam lên “thị trường mới nổi hạng hai” vào tháng 9-2025, giúp thu hút thêm khoảng 1 tỷ USD vốn ngoại.

Maybank Investment Bank (MSVN) cùng quan điểm, đặt mục tiêu VN-Index 1.800 điểm trong nửa cuối 2025, với định giá P/E dự phóng 14,5 lần, ngang mức trung bình 5 năm.

Bên cạnh triển vọng chỉ số, các chuyên gia cũng chỉ ra nhóm ngành sẽ thu hút dòng tiền. Theo VinaCapital, ngân hàng hưởng lợi từ chính sách tăng trưởng tín dụng; công nghệ được hỗ trợ bởi xu hướng chuyển đổi số; bán lẻ và tiêu dùng tăng nhờ nhu cầu nội địa; bất động sản, vật liệu xây dựng và xây dựng khởi sắc nhờ tái khởi động dự án; ngành chứng khoán hưởng lợi khi thị trường nâng hạng.

MSVN và VDSC cũng nhấn mạnh cơ hội từ các ngành liên quan đến đầu tư hạ tầng, logistics hàng hải, logistics hàng không, thép và bất động sản. Tuy nhiên, một số ngành xuất khẩu như dệt may, da giày, gỗ và thủy sản có thể chững lại trong nửa cuối năm.

Dù rủi ro điều chỉnh ngắn hạn hiện hữu, phần lớn tổ chức phân tích đều chung quan điểm thị trường còn dư địa tăng trưởng, với mục tiêu VN-Index 1.780-1.800 điểm vào cuối năm 2025.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Mỹ giữ nguyên thời hạn áp thuế đối ứng

Mỹ giữ nguyên thời hạn áp thuế đối ứng

Tài chính

Trên mạng xã hội Truth Social ngày 30-7 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ không gia hạn thêm đối với những quốc gia chưa đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ (hạn chót là ngày 1-8), đồng thời gọi đây là ngày “trọng đại” của nước Mỹ.

Đập dâng Phú Phong, xã Tây Sơn tổng mức đầu tư 738 tỷ đồng đã hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 3 năm 2025. Ảnh: T.SỸ

Gia Lai tiết kiệm cho ngân sách gần 4,655 tỷ đồng

Kinh tế

(GLO)- Theo thông tin từ UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm, qua công tác quyết toán vốn đầu tư công trình, dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh đã được các đơn vị thực hiện đúng quy định của pháp luật, đồng thời tiết kiệm gần 4,655 tỷ đồng qua quyết toán công trình, giảm chi phí không hợp lệ.

Oman là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên đánh thuế thu nhập cá nhân từ năm 2028

Oman là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên đánh thuế thu nhập cá nhân từ năm 2028

Thời sự quốc tế

(GLO)-Các quốc gia vùng Vịnh từ lâu nổi tiếng với chính sách trợ cấp cho người dân từ nguồn thu dầu khí và thu hút lao động nước ngoài, bằng cách không đánh thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, Oman sẽ là quốc gia Arab đầu tiên thay đổi sau khi chính sách thuế mới có hiệu lực từ năm 2028.

Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng chính sách

Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng chính sách

Tài chính

(GLO)-Trong 6 tháng đầu năm 2025, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai đã đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất và đời sống của người dân trên địa bàn. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Lê Văn Chí-Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

Hơn 680.000 người trên thế giới đã trở thành triệu phú mới vào năm 2024. (Ảnh: Getty)

Mỹ lập kỷ lục, dẫn đầu thế giới về số triệu phú USD năm 2024

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Bất chấp bối cảnh kinh tế thế giới đầy biến động, Mỹ vẫn có hơn 1.000 triệu phú mới mỗi ngày vào năm 2024, cho thấy đà phục hồi bền vững của cải cá nhân. Với con số 23,8 triệu người, Mỹ là quốc gia có nhiều triệu phú USD nhất hiện nay, gấp 4 lần so với Trung Quốc đại lục.

null