Thị trường chứng khoán Việt Nam nửa cuối 2025: VN-Index có thể lên 1.800 điểm

(GLO)- Nhiều công ty chứng khoán và quỹ đầu tư đưa ra dự báo tích cực về triển vọng thị trường nửa cuối năm 2025, với kỳ vọng VN-Index có thể chạm ngưỡng 1.800 điểm, thậm chí lên 1.850 - 1.900 điểm trong kịch bản lạc quan.

Đầu năm, mức 1.500 điểm từng được xem là kịch bản tích cực nhất, nhưng sau đà tăng kéo dài 4 tháng qua, đặc biệt khi VN-Index vượt mốc 1.600 điểm, phần lớn tổ chức phân tích đã nâng dự báo.

Ông Petri Deryng, Giám đốc Quỹ PYN Elite Fund, cho rằng VN-Index đạt 1.800 điểm vào dịp Giáng sinh năm nay là kịch bản khả thi, dù thị trường có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh ngắn hạn do hoạt động chốt lời. Ông nhấn mạnh các yếu tố hỗ trợ gồm kết quả đàm phán thương mại Việt - Mỹ, chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, định giá hấp dẫn và triển vọng nâng hạng thị trường.

VNDirect nhận định VN-Index có thể tăng lên 1.850 -1.900 điểm trong 9 -12 tháng tới, nhờ lợi nhuận doanh nghiệp tăng trưởng bền vững và kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ. Trong khi đó, ABS dự báo chỉ số có thể đạt 1.792 - 1.864 điểm trong trung hạn, cao hơn nhiều so với kịch bản đầu năm.

Ảnh minh hoạ

Theo SSI Research, áp lực chốt lời do margin tăng cao có thể gây biến động ngắn hạn, song mục tiêu dài hạn là vùng 1.750 -1.800 điểm vào năm 2026, nhờ tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và kỳ vọng nâng hạng thị trường. VPS cũng đưa ra dự báo tương tự, kỳ vọng chỉ số đạt 1.780 - 1.800 điểm cuối năm nay, với động lực từ lợi nhuận sau thuế toàn thị trường tăng 16 - 17% và khả năng FTSE Russell nâng hạng Việt Nam lên “thị trường mới nổi hạng hai” vào tháng 9-2025, giúp thu hút thêm khoảng 1 tỷ USD vốn ngoại.

Maybank Investment Bank (MSVN) cùng quan điểm, đặt mục tiêu VN-Index 1.800 điểm trong nửa cuối 2025, với định giá P/E dự phóng 14,5 lần, ngang mức trung bình 5 năm.

Bên cạnh triển vọng chỉ số, các chuyên gia cũng chỉ ra nhóm ngành sẽ thu hút dòng tiền. Theo VinaCapital, ngân hàng hưởng lợi từ chính sách tăng trưởng tín dụng; công nghệ được hỗ trợ bởi xu hướng chuyển đổi số; bán lẻ và tiêu dùng tăng nhờ nhu cầu nội địa; bất động sản, vật liệu xây dựng và xây dựng khởi sắc nhờ tái khởi động dự án; ngành chứng khoán hưởng lợi khi thị trường nâng hạng.

MSVN và VDSC cũng nhấn mạnh cơ hội từ các ngành liên quan đến đầu tư hạ tầng, logistics hàng hải, logistics hàng không, thép và bất động sản. Tuy nhiên, một số ngành xuất khẩu như dệt may, da giày, gỗ và thủy sản có thể chững lại trong nửa cuối năm.

Dù rủi ro điều chỉnh ngắn hạn hiện hữu, phần lớn tổ chức phân tích đều chung quan điểm thị trường còn dư địa tăng trưởng, với mục tiêu VN-Index 1.780-1.800 điểm vào cuối năm 2025.