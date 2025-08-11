VN-Index hướng tới vùng 1.600–1.650 điểm trong tuần từ 11 đến 15-8

(GLO)-Các công ty chứng khoán dự báo VN-Index sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trong tuần này, hướng đến vùng kháng cự 1.600 - 1.650 điểm, dù có thể xuất hiện rung lắc hoặc điều chỉnh kỹ thuật ở vùng giá cao.

Trong tuần giao dịch ngày 4 đến ngày 8-8, VN-Index phục hồi từ vùng 1.500 điểm sau khi giảm hơn 64 điểm ở tuần trước. Phiên ngày 5-8 chứng kiến biến động mạnh khi chỉ số vượt mốc 1.580 điểm rồi quay đầu mất gần 57 điểm, chuyển sang sắc đỏ, trước khi hồi phục và kết phiên tăng 19 điểm. Động lực tăng điểm chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là ngân hàng. Nhóm midcap cũng hút dòng tiền, trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng các mã bluechip.

Hai phiên cuối tuần, VN-Index dao động trong vùng 1.570 -1.590 điểm, kiểm định sức mua và rung lắc mạnh. Kết tuần, chỉ số đạt 1.584,95 điểm, tăng gần 90 điểm, tương đương 6% so với tuần trước, lập đỉnh lịch sử mới. Thanh khoản bình quân tuần trên sàn HSX đạt 1,825 triệu cổ phiếu, giá trị 50.706 tỷ đồng.

Đóng cửa tuần giao dịch từ 4-8 đến 8-8, VN-Index ở mức 1,584.95 điểm, tăng 89.74 điểm.

Nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng VN-Index đang củng cố đà tăng tại vùng 1.570 - 1.590 điểm. VCBS khuyến nghị hiện thực hóa lợi nhuận từng phần với cổ phiếu chịu áp lực bán mạnh và chọn mã vừa thoát tích lũy hoặc kiểm tra thành công hỗ trợ để mở vị thế khi thị trường rung lắc.

Công ty Chứng khoán TPBank (TPS) nhận định VN-Index đã vượt kháng cự 1.565 điểm và nhận lực cầu hỗ trợ, có thể hướng tới 1.614 - 1.645 điểm nếu lực mua duy trì, song xung lực tăng đang chững lại nên cần quản trị rủi ro và tránh mua đuổi.

Công ty Chứng khoán Vietcap dự báo VN-Index kiểm định kháng cự 1.600 - 1.610 điểm, nhóm dẫn dắt tăng chậm lại để dòng tiền dịch chuyển sang cổ phiếu vốn hóa thấp hơn, nền tảng cơ bản tốt.

Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) dự báo chỉ số hướng tới 1.600 - 1.650 điểm, có thể điều chỉnh kiểm tra hỗ trợ 1.565 điểm nhưng xu hướng tăng vẫn rõ ràng. YSVN chỉ báo tâm lý ngắn hạn duy trì vùng lạc quan, cơ hội tìm kiếm lợi nhuận cao, đồng thời khuyến nghị tiếp tục mua và nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao.

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) nhận định VN-Index sẽ thử thách kháng cự 1.585 - 1.595 điểm, thậm chí 1.615 - 1.630 điểm trong kịch bản tích cực.