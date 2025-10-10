Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thị trường chứng khoán Việt Nam nâng hạng từ cận biên lên mới nổi thứ cấp

NHÃ UYÊN (tổng hợp)

(GLO)- Tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell vừa công bố thị trường chứng khoán Việt Nam đã đáp ứng toàn bộ các tiêu chí chính thức và được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Theo ông David Sol-Giám đốc toàn cầu về chính sách của FTSE Russell, việc nâng hạng phản ánh những cải tiến quan trọng trong cơ sở hạ tầng thị trường của Việt Nam. Kể từ khi được đưa vào danh sách theo dõi vào tháng 9-2018, Việt Nam đã thực hiện nhiều cải cách toàn diện để phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

thi-truong-chung-khoan-viet-nam-nang-hang-tu-can-bien-len-moi-noi-thu-cap.jpg
Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa được nâng hạng từ cận biên lên mới nổi thứ cấp theo tiêu chí của FTSE Russell. Ảnh: baochinhphu.vn

Ban quản trị chỉ số FTSE Russell ghi nhận những tiến bộ của Việt Nam trong việc cải thiện thị trường và xác nhận Việt Nam đã đáp ứng tất cả tiêu chí của nhóm thị trường mới nổi thứ cấp.

Được biết, FTSE Russell là 1 trong 3 tổ chức cung cấp chỉ số hàng đầu thế giới, bên cạnh MSCI và S&P Dow Jones Indices. Các sản phẩm chỉ số của FTSE Russell được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu, khách hàng là các công ty quản lý quỹ, tổ chức tài chính, ngân hàng và tổ chức đầu tư khác.

FTSE Russell phân loại thị trường chứng khoán thành 4 nhóm gồm: phát triển (developed), mới nổi tiên tiến (advanced emerging), mới nổi thứ cấp (secondary emerging) và cận biên (frontier). Tổ chức này đang xếp 13 thị trường khác vào nhóm mới nổi thứ cấp, trong số đó có nhiều quốc gia ở châu Á như: Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Philippines và Qatar.

Nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi theo tiêu chí của FTSE Russell ngay năm nay là mục tiêu được Chính phủ đề cập trong Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Về dài hạn, đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu đạt tiêu chí "thị trường mới nổi" của MSCI và "thị trường mới nổi tiên tiến" của FTSE Russell.

