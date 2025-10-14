Ký kết hợp tác triển khai chương trình cấp tín dụng, dịch vụ ngân hàng

(GLO)- Chiều 14-10, tại phường Quy Nhơn, sau khi trao đổi, thảo luận, BIDV Bình Định và Công ty CP Vận tải và Du lịch Lado đã thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình cấp tín dụng, dịch vụ ngân hàng, cùng kiến tạo tương lai xanh.

Theo đó, BIDV Bình Định sẽ mang đến các giải pháp tài chính toàn diện dành cho DN và nhân viên. Đặc biệt, ngân hàng ưu tiên cung cấp các sản phẩm tài chính xanh, hướng tới mục tiêu Net zero, hỗ trợ các dự án phát triển bền vững.

Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: T.SỸ

Công ty CP Vận tải và Du lịch Lado cam kết sử dụng tài khoản mở tại BIDV Bình Định làm tài khoản chính liên kết trên các nền tảng ứng dụng taxi. Đồng thời, DN giới thiệu và chỉ đạo các nhân viên sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng của BIDV Bình Định, như: tài khoản thanh toán, chuyển tiền trong nước/quốc tế, tài trợ thương mại, tín dụng, bảo lãnh … Ngoài ra, các bên tích cực truyền thông cho nhau về hoạt động, tăng cường giao lưu, tham gia sâu rộng các hoạt động xây dựng và quảng bá hình ảnh thương hiệu của nhau.

Lễ ký kết giữa BIDV Bình Định và Công ty CP Vận tải và Du lịch Lado. Ảnh: T.SỸ

Thỏa thuận hợp tác nói trên là cơ sở quan trọng để hai bên hỗ trợ lẫn nhau, tối ưu hóa tiềm năng và phát triển các hoạt động kinh doanh, cùng nhau kiến tạo một tương lai xanh.