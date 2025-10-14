Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

BIDV BÌNH ĐỊNH VÀ CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DU LỊCH LADO:

Ký kết hợp tác triển khai chương trình cấp tín dụng, dịch vụ ngân hàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
T.SỸ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 14-10, tại phường Quy Nhơn, sau khi trao đổi, thảo luận, BIDV Bình Định và Công ty CP Vận tải và Du lịch Lado đã thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình cấp tín dụng, dịch vụ ngân hàng, cùng kiến tạo tương lai xanh.

Theo đó, BIDV Bình Định sẽ mang đến các giải pháp tài chính toàn diện dành cho DN và nhân viên. Đặc biệt, ngân hàng ưu tiên cung cấp các sản phẩm tài chính xanh, hướng tới mục tiêu Net zero, hỗ trợ các dự án phát triển bền vững.

quang-canh-le-ky-ket.jpg
Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: T.SỸ

Công ty CP Vận tải và Du lịch Lado cam kết sử dụng tài khoản mở tại BIDV Bình Định làm tài khoản chính liên kết trên các nền tảng ứng dụng taxi. Đồng thời, DN giới thiệu và chỉ đạo các nhân viên sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng của BIDV Bình Định, như: tài khoản thanh toán, chuyển tiền trong nước/quốc tế, tài trợ thương mại, tín dụng, bảo lãnh … Ngoài ra, các bên tích cực truyền thông cho nhau về hoạt động, tăng cường giao lưu, tham gia sâu rộng các hoạt động xây dựng và quảng bá hình ảnh thương hiệu của nhau.

le-ky-ket-giua-bidv-binh-dinh-va-cong-ty-cp-van-tai-va-du-lich-lado.jpg
Lễ ký kết giữa BIDV Bình Định và Công ty CP Vận tải và Du lịch Lado. Ảnh: T.SỸ

Thỏa thuận hợp tác nói trên là cơ sở quan trọng để hai bên hỗ trợ lẫn nhau, tối ưu hóa tiềm năng và phát triển các hoạt động kinh doanh, cùng nhau kiến tạo một tương lai xanh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Vốn huy động và cho vay tại BIDV Bình Định tăng trưởng tốt

(BĐ) - Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Giám đốc BIDV Bình Định, cho biết, năm 2024, ngân hàng thực hiện tốt chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh về lãi suất huy động và cho vay. BIDV Bình Định cũng đi tiên phong trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số

Có thể bạn quan tâm

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Vĩnh Hiệp Gia Lai vinh dự nhận “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Vĩnh Hiệp Gia Lai đạt "cú đúp" giải thưởng tại APEA 2025

Doanh nghiệp

(GLO)- Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (tỉnh Gia Lai) và ông Thái Như Hiệp-Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 với “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Hơn 1 năm qua, hàng nghìn cây dương dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã An Lương dần bị chết khô. Trước thực trạng này, UBND xã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp trồng dặm nhằm duy trì chức năng phòng hộ ven biển.

Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Tại hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết toàn tỉnh đã cấp 255 mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với hơn 10.200 ha.

Nở rộ nhiều gói vay tiêu dùng hấp dẫn

Nở rộ nhiều gói vay tiêu dùng hấp dẫn

Tài chính

(GLO)- Hiện nay, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đồng loạt tung ra thị trường nhiều gói tín dụng tiêu dùng với lãi suất hấp dẫn, đồng thời cam kết đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện cho khách hàng vay vốn.

null