BIDV Bình Định giáo dục truyền thống cách mạng với phim “Mưa đỏ”

THANH HẰNG
(GLO)- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Bình Định vừa tổ chức buổi sinh hoạt chính trị ý nghĩa với hoạt động xem phim cách mạng "Mưa đỏ" - một tác phẩm do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất.

glo-bidv-binh-dinh-1.jpg
Buổi sinh hoạt góp phần củng cố bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng lý tưởng sống cao đẹp và tinh thần phụng sự Tổ quốc trong đội ngũ cán bộ, người lao động của BIDV Bình Định. Ảnh: T.H

Đây là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị. Buổi sinh hoạt đã thu hút sự tham gia đầy đủ và nghiêm túc của toàn thể cán bộ, nhân viên BIDV Bình Định.

Bộ phim "Mưa đỏ" tái hiện sinh động hình ảnh người lính kiên cường chiến đấu và anh dũng hy sinh nơi chiến trường ác liệt. Những thước phim chân thực đã để lại ấn tượng mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

glo-bidv-binh-dinh-3.jpg
Bộ phim "Mưa đỏ" để lại ấn tượng mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần yêu nước và lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc. Ảnh: Internet

Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh-Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BIDV Bình Định-chia sẻ: Hoạt động xem phim tập thể này là dịp để mỗi người thêm trân trọng những thành quả cách mạng, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, khát vọng cống hiến cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Thông qua những hoạt động thiết thực như thế này, BIDV Bình Định tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc lồng ghép hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tin liên quan

Mưa đỏ tiến đến mốc 600 tỷ đồng sau 20 ngày ra rạp.

'Mưa đỏ' vượt 600 tỷ đồng

Sau 20 ngày ra rạp, "Mưa đỏ" của đạo diễn Đặng Thái Huyền cán mốc doanh thu 600 tỷ đồng, xác lập kỷ lục mới của điện ảnh Việt và duy trì sức nóng mạnh mẽ tại phòng vé.

Có thể bạn quan tâm

Tuyên truyền an toàn giao thông và phòng-chống tội phạm cho đoàn viên, thanh niên tại phường An Nhơn Đông

Tuyên truyền an toàn giao thông và phòng-chống tội phạm cho đoàn viên, thanh niên tại phường An Nhơn Đông

Pháp luật

(GLO)- Ngày 30-8, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, khu vực 2, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) phối hợp với Công an phường An Nhơn Đông và Đoàn cơ sở phường An Nhơn Đông tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông và phòng-chống tội phạm cho 250 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn phường.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ tặng quà gia đình Trung tướng Nguyễn Thành Út

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ tặng quà gia đình Trung tướng Nguyễn Thành Út

Tin tức

(GLO)- Ngày 29-8, đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã đến thăm, tặng quà gia đình Trung tướng Nguyễn Thành Út-nguyên Phó Tư lệnh Chính trị Quân khu 5 (đang sinh sống tại phường Thống Nhất).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Tin tức

(GLO)- Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ngày 28-8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã đến thăm, tặng quà các thương binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu tại 6 xã: Ia Púch, Ia Mơ, Ia Lâu, Ia Pia, Ia Boòng và Chư Prông.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Tin tức

(GLO)- Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), ngày 28-8, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt thăm và tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu tại các xã phía Đông tỉnh.

