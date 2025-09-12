BIDV Bình Định giáo dục truyền thống cách mạng với phim “Mưa đỏ”

(GLO)- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Bình Định vừa tổ chức buổi sinh hoạt chính trị ý nghĩa với hoạt động xem phim cách mạng "Mưa đỏ" - một tác phẩm do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất.

Buổi sinh hoạt góp phần củng cố bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng lý tưởng sống cao đẹp và tinh thần phụng sự Tổ quốc trong đội ngũ cán bộ, người lao động của BIDV Bình Định. Ảnh: T.H

Đây là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị. Buổi sinh hoạt đã thu hút sự tham gia đầy đủ và nghiêm túc của toàn thể cán bộ, nhân viên BIDV Bình Định.

Bộ phim "Mưa đỏ" tái hiện sinh động hình ảnh người lính kiên cường chiến đấu và anh dũng hy sinh nơi chiến trường ác liệt. Những thước phim chân thực đã để lại ấn tượng mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

Bộ phim "Mưa đỏ" để lại ấn tượng mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần yêu nước và lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc. Ảnh: Internet

Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh-Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BIDV Bình Định-chia sẻ: Hoạt động xem phim tập thể này là dịp để mỗi người thêm trân trọng những thành quả cách mạng, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, khát vọng cống hiến cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Thông qua những hoạt động thiết thực như thế này, BIDV Bình Định tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc lồng ghép hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.