Washington công bố gói hỗ trợ tài chính trị giá 20 tỷ USD cứu nền kinh tế Argentina

Sau khi Washington công bố gói hỗ trợ tài chính trị giá 20 tỷ USD dành cho Buenos Aires, Tổng thống Argentina Javier Milei đã gửi lời cảm ơn tới người đồng cấp Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent.

Tổng thống Argentina Javier Milei (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh nguồn: Argentina Reports

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Argentina đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Tổng thống Trump và Bộ trưởng Bessent vì sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho Argentina; đồng thời nhấn mạnh chính phủ hai nước hiện là “đồng minh thân cận nhất” và sẽ cùng nhau “xây dựng một bán cầu tự do về kinh tế và thịnh vượng”.

Cụ thể, gói hỗ trợ bao gồm thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trị giá 20 tỷ USD giữa Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương Argentina (BCRA), cùng với việc nền kinh tế lớn nhất thế giới mua trực tiếp đồng peso của Argentina.

Tổng thống Milei khẳng định khuôn khổ hợp tác này sẽ mở ra cơ hội phát triển và việc làm cho người dân của quốc gia Nam Mỹ.

Bộ trưởng Kinh tế Luis Caputo-người dẫn đầu phái đoàn Argentina sang Washington đàm phán từ đầu tuần - cũng đánh giá cao sự hỗ trợ của Nhà Trắng, đồng thời cho biết hai bên đã đặt nền móng vững chắc cho “các mục tiêu chung” và sẽ tiếp tục trao đổi trong tuần tới.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent khẳng định Bộ Tài chính Mỹ sẵn sàng thực hiện “mọi biện pháp cần thiết” để đảm bảo ổn định thị trường, đồng thời ghi nhận “sự đồng thuận chính trị rộng rãi” tại Argentina trong giai đoạn nửa sau nhiệm kỳ của Tổng thống Milei.

Tuy nhiên, ông Bessent đặt điều kiện Chính phủ Argentina phải giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ sắp tới, dự kiến sẽ diễn ra trong ngày 26-10, để có thể nhận gói hỗ trợ của Mỹ.

Nguồn dự trữ khả dụng của Bộ Tài chính nước này hiện chỉ còn khoảng 300 triệu USD trong số 7 tỷ USD thu được trước đó từ việc tạm thời gỡ bỏ thuế xuất khẩu nông sản. Khoản vay mới dự kiến sẽ giúp Buenos Aires duy trì tỷ giá trong biên độ do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) phê chuẩn - theo báo chí Argentina thông tin.

Tại Argentina, cam kết của Mỹ đã làm dịu biến động trên thị trường, đáng chú ý có việc mức lãi suất rủi ro giảm và đồng Peso có phần ổn định hơn. Việc Mỹ sử dụng Quỹ Hỗ trợ khẩn cấp tại Argentina có thể được coi là một hướng đi mới trong chính sách ngoại giao của Mỹ.

Dự kiến Tổng thống Milei sẽ thực hiện chuyến thăm chính thức tới Mỹ vào ngày 14-10 và sẽ gặp người đồng cấp Trump tại Nhà Trắng.