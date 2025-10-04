Khối ngoại bán ròng kỷ lục hơn 107.000 tỷ đồng, chứng khoán Việt Nam “nín thở” chờ nâng hạng

(GLO)- Trong 9 tháng đầu năm 2025, khối ngoại đã bán ròng khoảng 107.000 tỷ đồng, tương đương 3,9 tỷ USD trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Động thái này diễn ra ngay trước thềm Tổ chức FTSE Russell công bố kết quả đánh giá nâng hạng thị trường vào ngày 8-10.

Khối ngoại bán ròng mạnh dù VN-Index tăng gần 10%

Tính từ đầu tháng 8 đến hết ngày 3-10, VN-Index vẫn tăng gần 10% và đạt 1.645 điểm. Tuy nhiên, trong cùng giai đoạn, nhà đầu tư nước ngoài lại bán ròng hơn 71.415 tỷ đồng trên sàn HoSE, nơi chiếm tới 95% giao dịch của khối ngoại. Lũy kế từ đầu năm, giá trị bán ròng đạt hơn 107.000 tỷ đồng (3,9 tỷ USD), vượt cả con số 93.000 tỷ đồng của năm 2024.

Theo Chứng khoán Yuanta Việt Nam, xu hướng bán ròng tập trung vào nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, HPG, FPT, SSI, VHM, VPB. Tại quý III/2025, các mã HPG, FPT, VHM, VCB, CTG, MBB… ghi nhận lượng bán ròng hàng nghìn tỷ đồng, trong bối cảnh nhiều cổ phiếu đã tăng trưởng hàng chục đến hàng trăm phần trăm so với đầu năm.

Nguyên nhân bán ròng: tái cơ cấu danh mục, tỷ giá và chốt lời

Theo ông Trần Quốc Toàn, Giám đốc chi nhánh Mirae Asset, việc khối ngoại liên tục bán ròng mang tính chất kỹ thuật, nhằm tái cơ cấu danh mục để chuẩn bị tham gia rổ MSCI Emerging Markets nếu Việt Nam được nâng hạng. Ngoài ra, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn tăng mạnh cũng khiến khối ngoại chốt lời.

Một nguyên nhân khác đến từ biến động tỷ giá. Từ đầu năm, tỷ giá VND/USD tăng hơn 3% trong khi chỉ số DXY giảm 4%. Ông Toàn cho rằng áp lực bán ròng sẽ chưa dừng lại nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) không giảm lãi suất mạnh tay.

Yuanta Việt Nam cũng chỉ ra dòng tiền quốc tế đang quay lại nhóm cổ phiếu công nghệ Mỹ, khiến các quỹ ngoại rút vốn khỏi nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam.

Thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. Ảnh: QUANG ĐỊNH/TTO

Tâm lý thận trọng bao trùm thị trường

Ông Phan Tấn Nhật, Trưởng nhóm phân tích Chứng khoán SHS, cho biết VN-Index trong tuần qua dao động hẹp quanh 1.660 điểm nhưng thanh khoản tiếp tục suy giảm. Chỉ số giảm 0,9% xuống 1.645,82 điểm, trong khi VN30 tăng nhẹ 0,37% lên 1.859,51 điểm.

Thanh khoản HoSE giảm 10,6% so với tuần trước, trung bình 814 triệu cổ phiếu/phiên. Đây là tuần thứ ba liên tiếp dòng tiền suy yếu, trong khi khối ngoại bán ròng 7.267 tỷ đồng, đánh dấu chuỗi 11 tuần rút vốn liên tục.

Ông Nguyễn Tấn Phong, chuyên gia phân tích Pinetree, nhận định thị trường đang ở trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng”, VN-Index được nâng đỡ bởi một số cổ phiếu trụ cột như VIC, VRE, GEE, LPB. Nếu loại bỏ những trụ đỡ này, chỉ số có thể quay về vùng 1.620–1.630 điểm.

Thị trường đang "xanh vỏ đỏ lòng," đó là VN-Index được neo giữ bởi một vài cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi phần lớn danh mục nhà đầu tư chịu thua lỗ. Ảnh: Vietnam+

Chờ “cú hích” từ quyết định nâng hạng

Theo đề án đã được Chính phủ phê duyệt, Việt Nam đặt mục tiêu nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi thứ cấp của FTSE Russell ngay trong năm nay. Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định Việt Nam đã nỗ lực đáp ứng các tiêu chí và kết quả sẽ được công bố ngày 8-10.

Ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc chiến lược VPBankS, ước tính dòng vốn chảy vào Việt Nam có thể đạt 3-7 tỷ USD khi quyết định nâng hạng có hiệu lực. Mirae Asset dự báo thành công nâng hạng có thể giúp Việt Nam thu hút thêm 4-5 tỷ USD vốn ngoại, trong đó khoảng 1 tỷ USD từ các quỹ thụ động.

Tuy nhiên, các chuyên gia đều khuyến nghị nhà đầu tư duy trì sự thận trọng trước những biến động khó lường, đồng thời tập trung vào các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành và hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế.