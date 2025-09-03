Danh mục
Kinh tế

Tài chính

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Thị trường chứng khoán sau kỳ nghỉ lễ 2-9: VN-Index hướng đến ngưỡng 1.700 điểm

LÊ QUẢNG (tổng hợp)

(GLO)- Sau kỳ nghỉ lễ 2-9, thị trường chứng khoán Việt Nam được dự báo sẽ bước vào giai đoạn sôi động với hàng loạt giao dịch quy mô lớn cùng triển vọng tăng điểm tích cực.

Loạt giao dịch lớn ở nhóm ngân hàng và bất động sản

MBBank (HoSE: MBB) đăng ký bán 60 triệu cổ phiếu Chứng khoán MB (HNX: MBS) từ ngày 3-9 đến 2-10 nhằm giảm tỷ lệ sở hữu và tăng tính đại chúng. Hiện ngân hàng mẹ nắm giữ 76,3% vốn MBS và sẽ hạ tỷ lệ xuống 65,9% nếu giao dịch hoàn tất, thu về khoảng 2.500 tỷ đồng. Trước đó, MBS đã chốt quyền cổ tức tiền mặt 12%, giúp MBBank thu thêm 520 tỷ đồng. Cổ phiếu MBS hiện giao dịch ở mức 41.700 đồng/cp (ngày 29-8).

HD Bank (HoSE: HDB) ghi nhận biến động cổ đông nội bộ khi ông Phạm Văn Đẩu - Giám đốc Tài chính, đăng ký bán 1,3 triệu cổ phiếu từ ngày 5-9 đến 1-10. Nếu thành công, tỷ lệ sở hữu của ông giảm từ 4,31% xuống 4,28%, với giá trị ước tính gần 44 tỷ đồng (theo thị giá 33.450 đồng/cp).

Ở lĩnh vực bất động sản, ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT Phát Đạt (HoSE: PDR), dự kiến bán 88 triệu cổ phiếu từ ngày 5-9 đến 3-10 theo phương thức thỏa thuận, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Với giá cổ phiếu PDR đạt 24.550 đồng/cp (ngày 29-8), thương vụ có thể đem lại khoảng 2.160 tỷ đồng, đồng thời giảm tỷ lệ sở hữu của ông xuống 27,7%.

kien-nghi-ban-chung-khoan-co-lai.jpg
Ảnh: TNO

Nhận định của chuyên gia sau kỳ nghỉ lễ

Ông Huỳnh Anh Tuấn, Giám đốc Công ty chứng khoán ngân hàng số Vikki, cho rằng dòng tiền trên thị trường vẫn duy trì trên 40.000 tỷ đồng/phiên, trong khi giá trị bán ròng tối đa của khối ngoại chỉ khoảng 3.000 tỷ đồng/phiên, chiếm tỷ trọng thấp. Theo ông, tâm lý tích cực và triển vọng nâng hạng thị trường sẽ hỗ trợ VN-Index tiếp tục tăng, đặc biệt ở nhóm ngân hàng và chứng khoán.

Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc tư vấn đầu tư Maybank Investment Bank, đánh giá trong tuần ngắn sau nghỉ lễ, VN-Index khó vượt vùng kháng cự 1.680 - 1.690 điểm do thanh khoản suy giảm. Tuy nhiên, xu hướng tăng trung và dài hạn vẫn duy trì, VN-Index có khả năng vượt 1.700 điểm và thậm chí chinh phục mốc 1.750 điểm vào cuối năm.

Ông Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch HĐQT Chứng khoán KAFI, cho biết thanh khoản bình quân quý III đạt khoảng 42.000 tỷ đồng/phiên, tăng gấp đôi so với nửa đầu năm. Theo ông, dù khối ngoại bán ròng, dòng vốn nội địa vẫn giữ vai trò nâng đỡ thị trường. Ông dự báo dòng vốn ngoại có thể quay lại mua ròng khi thông tin về lãi suất, tỷ giá và chính sách của Fed trong tháng 9 rõ ràng hơn.

Theo giới phân tích, VN-Index nhiều khả năng duy trì dao động quanh 1.650 điểm và hướng đến ngưỡng tâm lý 1.700 điểm trong ngắn hạn. Về trung hạn, chứng khoán Việt Nam vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn nhờ thanh khoản dồi dào, định giá hợp lý, kỳ vọng Fed hạ lãi suất, kết quả kinh doanh quý III khởi sắc và triển vọng nâng hạng thị trường.

null