Chính thức phê duyệt Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán

(GLO)- Ngày 14-9, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định 2014/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam với mục tiêu phát triển thị trường trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng, đồng thời thúc đẩy hội nhập khu vực và quốc tế.

Mục tiêu của đề án là đáp ứng đầy đủ tiêu chí nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo FTSE Russell, đồng thời duy trì xếp hạng mới này, đồng thời hướng tới đáp ứng tiêu chí nâng hạng thị trường mới nổi của MSCI và trở thành thị trường mới nổi bậc cao của FTSE Russell.

Chính phủ đã phê duyệt Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam với nhiều nhóm nhiệm vụ. Ảnh: QUANG ĐỊNH/TTO

Nâng hạng thị trường mới nổi thứ cấp

Tháo gỡ rào cản ký quỹ trước giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt khi chưa triển khai cơ chế Đối tác Bù trừ Trung tâm (CCP), thông qua việc giải quyết vấn đề ứng trước tiền mua chứng khoán.

Minh bạch thông tin sở hữu nước ngoài, tạo điều kiện tiếp cận thông tin bình đẳng cho các nhà đầu tư nước ngoài; Ổn định thị trường ngoại hối nhằm ứng phó với biến động dòng vốn đầu tư nước ngoài.

Tăng cường năng lực quản lý giám sát: Nâng cấp nhân sự và hệ thống công nghệ thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Phối hợp nội ngành và liên ngành, giữa Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an, trong giám sát và phòng ngừa rủi ro, đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống.

Đáp ứng tiêu chí nâng hạng cao hơn

Rà soát và nới room sở hữu nước ngoài, loại bỏ hạn chế tại các ngành không cần thiết; phát triển hạ tầng thanh toán và bù trừ tiên tiến, hỗ trợ cơ chế thanh toán không yêu cầu ký quỹ 100% và triển khai CCP. Nghiên cứu áp dụng cơ chế vay, cho vay chứng khoán và bán khống có kiểm soát thông qua cơ chế bán chứng khoán chờ về và giao dịch trong ngày.

Phát triển thị trường ngoại hối, triển khai các công cụ phòng ngừa rủi ro cho đầu tư gián tiếp; tăng cường phối hợp quản lý giữa các cơ quan quản lý ngoại hối và TTCK trong giám sát dòng vốn nước ngoài.

Bà Trần Ngọc Thúy Vy, chuyên viên phân tích tại Công ty Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam, đánh giá việc nâng hạng sẽ nâng chuẩn mực TTCK Việt Nam về minh bạch, vận hành và khả năng thu hút vốn trung, dài hạn, tạo cơ hội tham gia các rổ chỉ số toàn cầu và thu hút dòng vốn lớn từ quỹ ETF và nhà đầu tư quốc tế.

Chuyên gia kinh tế, TS. Đinh Thế Hiển nhấn mạnh, đề án thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc hoàn thiện thể chế, đưa TTCK trở thành bộ phận quan trọng của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, đồng thời nâng chất lượng sản phẩm trên sàn, từ cổ phiếu đến trái phiếu, nhằm thu hút và giữ chân nhà đầu tư lâu dài.

Ông Võ Văn Huy, Trưởng Phòng Khách hàng cao cấp tại Công ty Chứng khoán DNSE, dự báo nếu TTCK Việt Nam được nâng hạng trong kỳ đánh giá sắp tới của FTSE Russell (dự kiến ngày 7-10), khoảng 1,5 tỷ USD từ các quỹ thụ động theo chỉ số FTSE sẽ chảy vào thị trường, và tổng dòng vốn ngoại có thể lên tới 10,4 tỷ USD, mang lại hiệu ứng tích cực cho cả dòng vốn nội và ngoại.

Đề án nâng hạng TTCK Việt Nam được kỳ vọng tăng cường minh bạch, chuẩn hóa vận hành, nâng chất lượng doanh nghiệp, đồng thời tạo môi trường thuận lợi để thu hút dòng vốn ngoại ổn định và phát triển thị trường bền vững, hướng tới tiêu chuẩn quốc tế.