Theo đó, Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) đặt mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030: Phấn đấu tăng thu nhập bình quân của người dân nông thôn gấp 2,5 - 3 lần so với năm 2020, tăng thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số (DTTS) bằng 1/2 bình quân chung của cả nước; phấn đấu tỷ lệ nghèo đa chiều của cả nước duy trì mức giảm 1% - 1,5%/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10%.

Phấn đấu cả nước có khoảng 65% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Phương Vi

Phấn đấu vùng đồng bào DTTS và miền núi cơ bản không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn; phấn đấu cả nước có khoảng 65% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có khoảng 10% số xã được công nhận đạt nông thôn mới hiện đại; phấn đấu có 5 tỉnh, thành phố được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Tổng ngân sách nhà nước bố trí cho Chương trình MTQG giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 423.000 tỷ đồng, trong đó: ngân sách Trung ương là 100.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương vào khoảng 300.000 tỷ đồng; Vốn tín dụng chính sách (ngân sách nhà nước cấp) khoảng 23.000 tỷ đồng.

Chương trình đặt mục tiêu xây dựng nông thôn mới hiện đại, giàu đẹp, bản sắc, bền vững, gắn với đô thị hóa và thích ứng biến đổi khí hậu. Ảnh: Phương Vi

Tổng mức vốn huy động thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 1,044 triệu tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp là 100.000 tỷ đồng, chiếm 9,6%; vốn ngân sách địa phương khoảng 300.000 tỷ đồng, chiếm 28,7%; vốn lồng ghép từ các chương trình MTQG, chương trình, dự án khác khoảng 360.000 tỷ đồng, chiếm 34,5%; vốn tín dụng chính sách (ngân sách nhà nước khoảng 23.000 tỷ đồng, chiếm 2,2%; vốn doanh nghiệp và huy động đóng góp tự nguyện của cộng đồng và người dân khoảng 261.000 tỷ đồng, chiếm 25%).