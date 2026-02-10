Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tổng ngân sách nhà nước bố trí cho Chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030 khoảng 423.000 tỷ đồng

(GLO)- Theo Quyết định số 417 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I (2026-2030), tổng ngân sách nhà nước bố trí cho Chương trình khoảng 423.000 tỷ đồng.

Theo đó, Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) đặt mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030: Phấn đấu tăng thu nhập bình quân của người dân nông thôn gấp 2,5 - 3 lần so với năm 2020, tăng thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số (DTTS) bằng 1/2 bình quân chung của cả nước; phấn đấu tỷ lệ nghèo đa chiều của cả nước duy trì mức giảm 1% - 1,5%/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10%.

xay-dung-nong-thon-moi.jpg
Phấn đấu cả nước có khoảng 65% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Phương Vi

Phấn đấu vùng đồng bào DTTS và miền núi cơ bản không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn; phấn đấu cả nước có khoảng 65% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có khoảng 10% số xã được công nhận đạt nông thôn mới hiện đại; phấn đấu có 5 tỉnh, thành phố được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Tổng ngân sách nhà nước bố trí cho Chương trình MTQG giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 423.000 tỷ đồng, trong đó: ngân sách Trung ương là 100.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương vào khoảng 300.000 tỷ đồng; Vốn tín dụng chính sách (ngân sách nhà nước cấp) khoảng 23.000 tỷ đồng.

xay-dung-nong-thon-moi-2.jpg
Chương trình đặt mục tiêu xây dựng nông thôn mới hiện đại, giàu đẹp, bản sắc, bền vững, gắn với đô thị hóa và thích ứng biến đổi khí hậu. Ảnh: Phương Vi

Tổng mức vốn huy động thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 1,044 triệu tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp là 100.000 tỷ đồng, chiếm 9,6%; vốn ngân sách địa phương khoảng 300.000 tỷ đồng, chiếm 28,7%; vốn lồng ghép từ các chương trình MTQG, chương trình, dự án khác khoảng 360.000 tỷ đồng, chiếm 34,5%; vốn tín dụng chính sách (ngân sách nhà nước khoảng 23.000 tỷ đồng, chiếm 2,2%; vốn doanh nghiệp và huy động đóng góp tự nguyện của cộng đồng và người dân khoảng 261.000 tỷ đồng, chiếm 25%).

Xã Ia Le, tỉnh Gia Lai đẩy mạnh đầu tư hạ tầng đồng bộ và phát triển nông nghiệp bền vững, quyết tâm thực hiện thắng lợi các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026-2030.

Ia Le: Hướng đến xây dựng nông thôn mới bền vững

(GLO)- Sau sáp nhập, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là đầu tư hạ tầng giao thông và phát triển nông nghiệp. Hạ tầng đồng bộ góp phần đổi mới diện mạo nông thôn, tạo nền tảng phát triển kinh tế bền vững, hướng tới xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2026-2030.

(GLO)- Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành Thuế xã Chư Sê đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đột phá trong thu ngân sách nhà nước. Nhờ đó, xã đã về đích trước kế hoạch.

(GLO)- Sau bão lũ, nhiều ngân hàng trên địa bàn tỉnh rà soát, xem xét cơ cấu lại nợ và giãn thời gian thanh toán cho khách hàng bị thiệt hại do bão lũ. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai nhiều gói tín dụng lãi suất ưu đãi, tạo điều kiện để người dân tiếp cận vốn, sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Đó là vấn đề người đóng thuế cần nhất và quan điểm này cũng được 'tư lệnh' ngành tài chính ủng hộ khi xây dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh trong giai đoạn sắp tới.

