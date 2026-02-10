Theo đó, Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) đặt mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030: Phấn đấu tăng thu nhập bình quân của người dân nông thôn gấp 2,5 - 3 lần so với năm 2020, tăng thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số (DTTS) bằng 1/2 bình quân chung của cả nước; phấn đấu tỷ lệ nghèo đa chiều của cả nước duy trì mức giảm 1% - 1,5%/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10%.
Phấn đấu vùng đồng bào DTTS và miền núi cơ bản không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn; phấn đấu cả nước có khoảng 65% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có khoảng 10% số xã được công nhận đạt nông thôn mới hiện đại; phấn đấu có 5 tỉnh, thành phố được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Tổng ngân sách nhà nước bố trí cho Chương trình MTQG giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 423.000 tỷ đồng, trong đó: ngân sách Trung ương là 100.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương vào khoảng 300.000 tỷ đồng; Vốn tín dụng chính sách (ngân sách nhà nước cấp) khoảng 23.000 tỷ đồng.
Tổng mức vốn huy động thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 1,044 triệu tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp là 100.000 tỷ đồng, chiếm 9,6%; vốn ngân sách địa phương khoảng 300.000 tỷ đồng, chiếm 28,7%; vốn lồng ghép từ các chương trình MTQG, chương trình, dự án khác khoảng 360.000 tỷ đồng, chiếm 34,5%; vốn tín dụng chính sách (ngân sách nhà nước khoảng 23.000 tỷ đồng, chiếm 2,2%; vốn doanh nghiệp và huy động đóng góp tự nguyện của cộng đồng và người dân khoảng 261.000 tỷ đồng, chiếm 25%).