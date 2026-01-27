Ia Le: Hướng đến xây dựng nông thôn mới bền vững

(GLO)- Sau sáp nhập, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là đầu tư hạ tầng giao thông và phát triển nông nghiệp. Hạ tầng đồng bộ góp phần đổi mới diện mạo nông thôn, tạo nền tảng phát triển kinh tế bền vững, hướng tới xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2026-2030.

Đầu tư giao thông, nâng chất nông thôn

Xác định hạ tầng giao thông là nền tảng “huyết mạch” trong xây dựng NTM, xã Ia Le tập trung huy động các nguồn lực từ Nhà nước, doanh nghiệp và sự đồng thuận của người dân để đầu tư nâng cấp, sửa chữa hệ thống đường giao thông nông thôn. Những tuyến đường được bê tông, nhựa hóa không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện mà còn nâng cao giá trị nông sản, thúc đẩy sản xuất, tăng thu nhập.

Xã Ia Le đầu tư nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường giao thông kết nối quốc lộ 14, tạo thuận lợi cho người dân đi lại dịp Tết. Ảnh: N.D

Tiêu biểu là tuyến đường từ quốc lộ 14 vào thôn Lương Hà, dài khoảng 3,5 km. Trước đây, tuyến đường này nhỏ hẹp, lầy lội vào mùa mưa, bụi bặm vào mùa khô, việc vận chuyển nông sản gặp nhiều khó khăn. Năm 2024, từ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước và sự chung sức của người dân, tuyến đường được mở rộng, nhựa hóa khang trang với mặt đường rộng khoảng 6 m. Cùng với đó, hệ thống điện năng lượng mặt trời được lắp đặt dọc tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại vào ban đêm.

Ông Phạm Thanh Bình (thôn Lương Hà) cho biết: Khi triển khai làm tuyến đường này, người dân sinh sống dọc hai bên đã tự nguyện hiến đất, di dời hàng rào, cổng ngõ để mở rộng mặt đường mà không yêu cầu đền bù. “Nhờ con đường được nhựa hóa rộng rãi, việc đi lại và vận chuyển nông sản thuận lợi hơn, bà con yên tâm đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương” - ông Bình chia sẻ.

Ông Phạm Thanh Bình đang thu hoạch cây dược liệu hoa hòe. Ảnh: N.D

Không chỉ thôn Lương Hà, hệ thống đường giao thông nội thôn, liên thôn trên địa bàn xã Ia Le những năm qua cũng được quan tâm đầu tư đồng bộ, tạo động lực để người dân ổn định cuộc sống. Ông Rmah Hlú - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Kênh Săn - cho hay: Cùng với sự đầu tư của Nhà nước, người dân trong thôn chủ động tham gia bảo quản, duy tu các tuyến đường. Việc giữ gìn hạ tầng giao thông không chỉ đảm bảo an toàn đi lại mà còn ổn định sinh hoạt, sản xuất và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng dân cư.

Tuyến đường vào thôn Lương Hà được nhựa hóa, tạo thuận lợi cho người dân đi lại. Ảnh: N.D

Theo UBND xã Ia Le, giai đoạn 2021-2025, 100% đường xã đã được bê tông, nhựa hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện; đường thôn, làng và đường liên thôn được cứng hóa đạt 100%; đường ngõ, xóm được cứng hóa trên 70%; đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận lợi đạt trên 75%. Đến nay, xã Ia Le đã hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây dựng NTM.

Ổn định để chuyển mình

Những năm trước đây, 2 xã Ia Le và Ia Blứ (cũ) từng là vùng sản xuất nông nghiệp có thu nhập khá nhờ cây hồ tiêu. Giai đoạn giá hồ tiêu tăng cao đã mang lại nguồn thu đáng kể cho nhiều hộ dân, tạo nguồn lực cho đầu tư sản xuất và xây dựng hạ tầng nông thôn. Tuy nhiên, giai đoạn 2016-2022, dịch bệnh trên cây hồ tiêu cùng với giá cả xuống thấp khiến nhiều diện tích bị chết hàng loạt, thu nhập sụt giảm, đời sống không ít hộ dân rơi vào khó khăn.

Trẻ em thôn Kênh Săn (xã Ia Le) đến trường đúng độ tuổi. Ảnh: N.D

Trong bối cảnh đó, Ia Le đứng trước nhiều thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội. Song, thay vì trông chờ, ỷ lại, chính quyền địa phương và người dân đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, linh hoạt trong sản xuất, thích ứng với biến đổi khí hậu và thị trường tiêu thụ. Việc đa dạng hóa cây trồng được xác định là giải pháp quan trọng nhằm duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM, giữ vững “nền tảng” phát triển, ổn định đời sống và thu nhập của người dân.

Khoảng 3 năm trở lại đây, thị trường nông sản có nhiều chuyển biến tích cực, giá các mặt hàng như cà phê, sầu riêng, chanh dây… tăng cao và duy trì ổn định qua các vụ sản xuất, giúp nông dân từng bước phục hồi sản xuất, cải thiện thu nhập. Cùng với đó, hạ tầng giao thông, điện, nước sinh hoạt và nước phục vụ sản xuất tiếp tục được đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế. Nhờ vậy, kinh tế địa phương dần khởi sắc, đời sống người dân từng bước được cải thiện.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Le (bên phải) trao đổi với ông Hoạch về hiệu quả kinh tế cây vải. Ảnh: N.D

Ông Nguyễn Đình Hoạch (thôn Lương Hà) cho biết: Sau khi hơn 2 ha hồ tiêu bị chết do dịch bệnh và giá cả xuống thấp, gia đình ông chủ động chuyển sang trồng cây vải trên nền đất cũ. Hiện nay, ông có 140 cây vải cho thu hoạch ổn định khoảng 5 năm. “Riêng vụ thu hoạch năm 2025, vườn vải đạt sản lượng khoảng 17 tấn, giá thu mua cao nên lợi nhuận khoảng 500 triệu đồng. Ngoài ra, tôi còn trồng xen hồ tiêu và nuôi đàn bò hơn 100 con, tổng thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi đạt 700-800 triệu đồng/năm” - ông Hoạch nói.

Sau sáp nhập, xã Ia Le tiến hành rà soát tổng thể các tiêu chí xây dựng NTM. Kết quả cho thấy, địa phương hiện đạt 14/19 tiêu chí; còn 5 tiêu chí cần tiếp tục hoàn thiện gồm: trường học, cơ sở vật chất văn hóa, hộ nghèo, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm.

Theo ông Nguyễn Công Trình - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Le, việc rà soát không chỉ dừng ở việc “đạt hay chưa đạt” mà còn chú trọng đánh giá thực chất chất lượng từng tiêu chí. Trên cơ sở đó, địa phương xây dựng lộ trình và giải pháp cụ thể nhằm nâng cao, hoàn thiện các tiêu chí theo hướng bền vững.

Một góc trung tâm xã Ia Le. Ảnh: N.D

“Giai đoạn 2026-2030, xã Ia Le tiếp tục huy động hiệu quả các nguồn lực để đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng, trọng tâm là giao thông và các công trình thiết yếu phục vụ dân sinh và sản xuất nông lâm nghiệp. Đồng thời, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương gắn với phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân” - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Le cho biết thêm.