Chung sức làm đường, đổi thay vùng quê

(GLO)- Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhiều tuyến đường bê tông đã được xây dựng ở những vùng quê khó khăn. Hạ tầng giao thông hoàn thiện không chỉ giúp người dân đi lại, sản xuất thuận lợi hơn mà còn làm đổi thay diện mạo nông thôn, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Phát huy tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm

Theo thống kê từ năm 2021 - 2025, nhân dân trong tỉnh đã đóng góp trên 1.132 tỷ đồng, hiến hơn 1,38 triệu m² đất và gần 423 nghìn ngày công để xây dựng đường giao thông nông thôn cùng nhiều công trình dân sinh thiết yếu.

Nhờ đó, hệ thống giao thông liên xã, liên thôn từng bước được bê tông hóa; nhiều tuyến kênh mương, cầu, cống được đầu tư đồng bộ, tạo thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, lưu thông hàng hóa, đồng thời thay đổi diện mạo nông thôn. Tiêu biểu như các xã Ia Grai, Bình Khê, Ân Tường… đã tổ chức tốt các phong trào thi đua gắn với làm đường giao thông nông thôn.

Những con đường mới ở xã Tuy Phước Bắc được xây dựng từ phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Ảnh: Hải Yến

Nhiều mô hình dân vận khéo được triển khai hiệu quả, lan tỏa tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân. Tiêu biểu như mô hình “Vận động nhân dân hiến đất mở đường” ở phường Hoài Nhơn Tây, đã có 47 hộ dân hiến đất thổ cư trị giá khoảng 2 tỷ đồng và 80 hộ hiến đất sản xuất để mở rộng đường nội đồng. Mô hình “Thắp sáng đường quê” xã Bình Khê được nhân dân hưởng ứng, xây dựng 7 công trình điện chiếu sáng với tổng chiều dài 12,3 km.

Ở phường Tam Quan, Chi bộ thôn An Sơn vận động 179 hộ hiến đất, tài sản trị giá hơn 2 tỷ đồng để làm vỉa hè, mương thoát nước 3 tuyến đường nội thôn. Nhân dân thôn Tân Tiến (xã KDang) hiến đất làm 4 km đường trị giá 1,9 tỷ đồng; thôn Bình Thanh (xã Chư Prông) đóng góp 20% vốn đối ứng, huy động gần 1,2 tỷ đồng làm hơn 6,5 km đường giao thông nông thôn, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, thúc đẩy phát triển KT-XH.

Nhiều địa phương có cách làm sáng tạo, huy động sức dân hiệu quả. Ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số, phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” được triển khai linh hoạt, vừa phát huy nội lực, vừa tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ cấp trên. Chính sự gương mẫu và trách nhiệm của cán bộ cơ sở đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, làm nên những tuyến đường bê tông rộng mở, gắn kết cộng đồng.

Động lực thúc đẩy phát triển bền vững

Canh Giao là làng nghèo nhất xã Vân Canh với 72 hộ, phần lớn thuộc diện khó khăn. Làng có địa hình hiểm trở, dù chỉ cách các làng khác một ngọn đồi, nhưng muốn vào được làng phải đi vòng qua xã Xuân Lãnh (tỉnh Đắk Lắk) với tổng chiều dài khoảng 35 km. Đây là tuyến đường độc đạo nhưng thường xuyên sạt lở, hư hỏng. Đặc biệt, con suối Lớn chảy ngang đường thường dâng cao vào mùa mưa, chia cắt hoàn toàn làng Canh Giao với bên ngoài.

Đường làng Canh Giao (xã Vân Canh) được xây dựng khang trang. Ảnh: Hải Yến

Trước thực trạng này, tỉnh đã kêu gọi xã hội hóa trên 2,5 tỷ đồng để hoàn thành đường bê tông rộng 3 m, giúp dân đi lại thuận lợi. Ông Đinh Văn Tào (50 tuổi, làng Canh Giao) xúc động chia sẻ: “Mấy chục năm chỉ ao ước có điện, có đường. Năm 2024, làng được kéo điện, làm đường bê tông thẳng tắp, bà con đi lại, buôn bán, khám chữa bệnh đều nhanh chóng, thuận tiện hơn”.

Thực tế cho thấy, phong trào làm đường giao thông nông thôn đã góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, cải thiện rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Nhiều vùng chuyên canh cây công nghiệp, cây ăn quả thuận lợi hơn trong tiêu thụ sản phẩm. Đây là minh chứng sinh động cho hiệu quả của phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.

Tại Hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ I, phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025 - 2030 diễn ra tháng 9 vừa qua, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhấn mạnh: “Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, nhiều hộ dân đã không quản khó khăn, góp công, góp của để làm nên những tuyến đường dài hàng chục ki lô mét.

Đó là những “bông hoa đẹp” trong vườn hoa thi đua yêu nước, xứng đáng được biểu dương, nhân rộng. Bà con thấy được lợi ích thiết thực từ những con đường bê tông nên ai cũng sẵn lòng góp đất, góp sức. Mỗi con đường mới mở không chỉ mang lại lợi ích trước mắt mà còn là động lực thúc đẩy phát triển bền vững cho cả tỉnh”.