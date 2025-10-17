Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Triển khai lộ trình đổi mới công nghệ các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Gia Lai đến năm 2035

HÀ DUY HÀ DUY
(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang vừa ký ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND về việc xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Gia Lai đến năm 2035.

Kế hoạch tập trung vào 5 nhóm ngành, lĩnh vực kinh tế thế mạnh của tỉnh gồm: Công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu; Công nghệ sinh học và y dược; Công nghệ về nông-lâm-thủy sản; Công nghệ năng lượng tái tạo; Công nghệ phục vụ du lịch và đô thị thông minh.

cac-doanh-nghiep-hoat-dong-trong-linh-vuc-nong-nghiep-da-ung-dung-cong-nghe-tu-dong-vao-qua-trinh-cham-soc-vuon-cay-anh-ha-duy.jpg
Công nghệ về nông-lâm-thủy sản là 1 trong 5 nhóm kinh tế mũi nhọn của tỉnh được xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ. Ảnh: Hà Duy

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm xây dựng được lộ trình đổi mới công nghệ khả thi, hiệu quả, phù hợp với đặc thù của tỉnh Gia Lai; làm cơ sở để định hướng, xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách, chương trình, đề án, dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh trong giai đoạn tới; tăng cường năng lực cạnh tranh của các ngành kinh tế mũi nhọn, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, thu hút các nguồn lực cho đổi mới công nghệ và phát triển kinh tế-xã hội.

Kế hoạch đề ra mục tiêu đến năm 2030, Gia Lai phấn đấu có từ 30% trở lên doanh nghiệp có hoạt động đổi mới quy trình, mô hình kinh doanh; có từ 25% trở lên doanh nghiệp vừa và nhỏ có hợp tác nghiên cứu, phát triển với viện/trường; có từ 60% trở lên doanh nghiệp vừa và nhỏ địa phương ứng dụng công nghệ số; đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; thu hút ít nhất 3 tổ chức, doanh nghiệp công nghệ lớn thế giới đặt trụ sở hoặc đầu tư nghiên cứu, sản xuất tại Gia Lai.

Phấn đấu đến năm 2035, Gia Lai có từ 50% trở lên doanh nghiệp có hoạt động đổi mới quy trình, mô hình kinh doanh; có từ 40% trở lên doanh nghiệp vừa và nhỏ có hợp tác nghiên cứu, phát triển với viện/trường; có từ 85% trở lên doanh nghiệp vừa và nhỏ địa phương ứng dụng công nghệ số; làm chủ một số công nghệ chiến lược, công nghệ số như: trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn, điện toán đám mây, chuỗi khối, bán dẫn, công nghệ lượng tử, nano, công nghệ sinh học; ứng dụng công nghệ hiện đại vào việc quản lý môi trường, đô thị thông minh.

Kế hoạch được chia ra làm 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 (từ nay đến tháng 12-2026) sẽ xây dựng và ban hành “Lộ trình đổi mới công nghệ các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Gia Lai đến năm 2035” và các cơ chế, chính sách liên quan.

Giai đoạn 2 (2027-2030) sẽ triển khai và đánh giá các đề án, dự án thí điểm về ứng dụng các công nghệ mới, công nghệ mũi nhọn. Giai đoạn 3 (2031-2035) sẽ tối ưu hóa và mở rộng các mô hình thành công, hoàn thiện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ được UBND tỉnh giao chủ trì, tham mưu UBND tỉnh ban hành, tổ chức triển khai toàn bộ nội dung Kế hoạch Lộ trình đổi mới công nghệ; tham mưu UBND tỉnh thành lập tổ công tác liên ngành; xây dựng đề cương chi tiết, kế hoạch triển khai hằng năm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng công nghệ của doanh nghiệp trên địa bàn; nghiên cứu xu hướng công nghệ mới, xây dựng và cập nhật lộ trình đổi mới công nghệ; chủ trì tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn khoa học và công nghệ để lấy ý kiến chuyên gia, doanh nghiệp; tổng hợp, hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện trình UBND tỉnh; là đầu mối kết nối, phối hợp với các cơ quan trung ương, Trung tâm ICISE, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia và doanh nghiệp trong nước, quốc tế để hỗ trợ triển khai hoạt động đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh.

null