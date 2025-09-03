Danh mục
Trường Sinh học Việt Nam lần thứ 4:

Nơi thực hành, giao lưu học thuật trong lĩnh vực sinh học và công nghệ sinh học

AN NHIÊN
(GLO)- Sáng 3-9, hơn 60 chuyên gia, nghiên cứu sinh và các nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực sinh học và công nghệ sinh học trong, ngoài nước tham dự Trường Sinh học Việt Nam lần thứ 4” (VSOB-4), với chủ đề “Phân tích Metagenome trong Thực hành Một Sức khỏe - Từ 16S đến Shotgun”.

Sự kiện do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, phường Quy Nhơn Nam) phối hợp cùng LOBI Việt Nam tổ chức vào sáng 3-9. Đây là khóa đào tạo thường niên được tổ chức từ năm 2022 đến nay để cập nhật các phương pháp nghiên cứu mới trong lĩnh vực sinh học cho sinh viên, nghiên cứu sinh, nghiên cứu viên, giảng viên trẻ Việt Nam và quốc tế.

1.jpg
Các chuyên gia, nhà khoa học... dự VSOB-4. Ảnh: A.N

Năm nay, VSOB-4 tập trung vào việc trang bị cho học viên các kỹ năng ứng dụng tin sinh học trong nghiên cứu metagenome. Chương trình hướng dẫn thực hành trên dữ liệu thật, từ xử lý dữ liệu giải trình tự thô, kiểm soát chất lượng, xác định đa dạng vi sinh vật, đến phân tích thành phần hệ vi khuẩn và trực quan hóa kết quả bằng R. Nội dung giảng dạy gồm phân tích 16S rRNA amplicon với các bước thiết kế thí nghiệm, tiền xử lý và phân tích đa dạng; shotgun metagenomics với lắp ráp, chú giải và phân tích chức năng; cùng với các phương pháp trực quan hóa dữ liệu bằng biểu đồ nhiệt, biểu đồ sắp xếp và đồ thị mạng.

Song song với chương trình đào tạo, VSOB-4 còn có 3 báo cáo khoa học quan trọng từ các chuyên gia trong và ngoài nước. Theo đó, GS.TS Trương Nam Hải (Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) trình bày về “Giới thiệu về Metagenomics và Ứng dụng trong Nông nghiệp”; TS. Nguyễn Thị Vy (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) báo cáo về “Phân tích hệ vi sinh vật đường ruột, cấu trúc và chức năng ở người trưởng thành Việt Nam” và TS. Rajesh Pandey (Viện Sinh học Tích hợp và Hệ gen, IGIB-CSIR, Ấn Độ) chia sẻ về “Thế giới đan xen của vi sinh vật: Các vi sinh vật hoạt động phiên mã và mức độ nghiêm trọng của bệnh”.

Trong những năm qua, sinh học và công nghệ sinh học đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của nông nghiệp, y học, công nghiệp và môi trường, đồng thời thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam cả ở hiện tại lẫn tương lai. Trường Sinh học Việt Nam (Vietnam School of Biology - VSOB) được tổ chức thường niên tại ICISE, là diễn đàn uy tín nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu cho sinh viên, nghiên cứu sinh và các nhà khoa học trẻ, đồng thời tạo không gian kết nối giữa các nhà khoa học Việt Nam với cộng đồng khoa học quốc tế.

12.jpg
VSOB là diễn đàn uy tín nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu cho sinh viên, nghiên cứu sinh và các nhà khoa học trẻ. Ảnh: A.N

Metagenomics hiện là một lĩnh vực nghiên cứu tiên tiến, cho phép tìm hiểu các quần thể vi sinh vật phức tạp trong môi trường, động vật và con người. Sự phát triển của công nghệ giải trình tự, đặc biệt là 16S rRNA và shotgun, đã mở ra khả năng khám phá sâu hơn về tính đa dạng, thành phần cũng như chức năng của hệ vi sinh vật. Đây là những phương pháp đóng vai trò thiết yếu trong nghiên cứu Một Sức khỏe (One Health), một cách tiếp cận liên ngành nhấn mạnh mối liên hệ mật thiết giữa sức khỏe con người, động vật và môi trường.

TS. Trần Thanh Sơn, Phó Giám đốc ICISE, đánh giá: VSOB-4 tiếp tục khẳng định vai trò là môi trường học tập, thực hành và giao lưu học thuật hiệu quả, góp phần nuôi dưỡng thế hệ trẻ trong lĩnh vực sinh học và công nghệ sinh học.

