Thuế cơ sở 1 quyết tâm vượt dự toán thu ngân sách

(GLO)- Với quyết tâm phấn đấu vượt dự toán thu 1.774 tỷ đồng trong năm 2026, Thuế cơ sở 1 đang tập trung triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp (DN) ổn định sản xuất, kinh doanh, tạo nguồn thu bền vững.

Đồng thời, đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với các xã, phường triển khai thu đúng, thu đủ các sắc thuế, chống thất thu ngân sách.

Phát huy vai trò chủ công trong quản lý, thu thuế

Thuế cơ sở 1 đảm nhiệm quản lý thuế tại xã đảo Nhơn Châu và các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc - nơi hội tụ nhiều DN, hộ gia đình và cá nhân kinh doanh và cũng là địa bàn có nhiều biến động về số lượng hộ kinh doanh có doanh thu dưới ngưỡng chịu thuế.

Thách thức gia tăng khi nhiều chính sách hỗ trợ người nộp thuế (NNT) như: miễn thuế thu nhập DN mới thành lập; giảm và gia hạn thuế, phí, tiền thuê đất… tiếp tục được áp dụng, đồng nghĩa với số thu bị thiếu hụt.

Vì thế, việc Thuế tỉnh giao dự toán thu ngân sách cho Thuế cơ sở 1 thu 1.774 tỷ đồng, tăng gần 80 tỷ đồng so với năm trước, nhiều nhất so với 10 đội thuế cơ sở còn lại là thách thức không nhỏ.

Công chức Thuế cơ sở 1 kiểm tra, rà soát thông tin kinh doanh tại các phường. Ảnh: T.Sỹ

Xác định “sức khỏe” của DN, hộ và cá nhân kinh doanh tốt lên sẽ tạo nguồn thu bền vững, Thuế cơ sở 1 lấy NNT làm trung tâm phục vụ, cam kết trở thành điểm tựa vững chắc, đồng hành cùng cá nhân, hộ kinh doanh và cộng đồng DN phát triển sản xuất, kinh doanh để đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

“Chúng tôi rà soát, phân loại từng đối tượng thuộc diện thụ hưởng; đồng thời dự lường các khó khăn, vướng mắc phát sinh, từ đó nhanh chóng truyền tải thông tin cho NNT biết sớm để cùng phối hợp thực hiện. Thông qua hệ sinh thái số hiện đại, chúng tôi đảm bảo mọi chính sách hỗ trợ và thủ tục thuế được thực thi chính xác, nhanh chóng trên môi trường điện tử” - ông Nguyễn Quốc Tuấn - Trưởng Thuế cơ sở 1 cho biết.

Bên cạnh đó, Thuế cơ sở 1 chủ động phối hợp với chính quyền các địa phương rà soát, phân tích nguồn thu theo ngành nghề, lĩnh vực và địa bàn, qua đó xác định rõ dư địa tăng thu để tập trung chỉ đạo, điều hành, khai thác hiệu quả các nguồn thu tiềm năng như xây dựng công trình, dự án; thương mại điện tử, kinh doanh số; dịch vụ ăn uống, lưu trú, mua bán bất động sản…

Đồng thời, chủ động phân tích, đánh giá, dự báo những tác động, kể cả tác động từ các chính sách hỗ trợ của Quốc hội, Chính phủ, để xây dựng chi tiết kịch bản điều hành thu theo từng tháng, quý; giao chỉ tiêu phấn đấu tăng thu đến từng tổ công tác và gửi các địa phương để cùng phối hợp thực hiện.

Cùng với đó là phân tích, dự lường những nguy cơ dẫn đến sai phạm trong sử dụng hóa đơn điện tử và kê khai, nộp thuế, qua đó nhắc nhở, cảnh báo, giúp NNT tránh những sai phạm, tự giác thực hiện tốt nghĩa vụ thuế. Mặt khác, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác giám sát hồ sơ khai thuế, tư vấn hướng dẫn NNT kê khai nộp thuế đúng và đủ; tăng cường xử lý, truy thu nợ thuế, ngăn chặn tình trạng gian lận, trốn thuế nhằm đảm bảo ngân sách nhà nước.

Các xã, phường vào cuộc

Xác định thu ngân sách là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, các xã, phường thống nhất cao với kịch bản thu ngân sách của Thuế cơ sở 1, cam kết phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thu thuế tại địa phương.

Công chức Thuế cơ sở 1 hỗ trợ NNT cài đặt nộp thuế điện tử trên thiết bị điện thoại di động. Ảnh: T.Sỹ

Ông Nguyễn Đức Toàn - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn - cho hay: Phường sẽ triển khai 73 dự án đầu tư xây dựng và tăng cường đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn lực đầu tư hạ tầng và tăng thu ngân sách...

Đồng thời, chủ động cung cấp thông tin và phối hợp với cơ quan thuế đôn đốc các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh trên lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ.. thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định.

Mặt khác, xử lý nhanh hồ sơ thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển phiếu thông tin về nghĩa vụ tài chính đến cơ quan thuế qua môi trường điện tử, làm cơ sở để quản lý thu thuế, phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn phường hơn 619 tỷ đồng.

Cùng chung tinh thần đó, phường Quy Nhơn Bắc đã xây dựng lộ trình chi tiết để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách hơn 233 tỷ đồng. Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Diễn nhấn mạnh: Địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế nhanh chóng đưa chính sách hỗ trợ thuế vào cuộc sống, tạo thuận lợi cho người dân, DN đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu bền vững.

Bên cạnh đó, phường triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, nhằm tăng doanh thu cho người dân và DN, tạo nguồn thu bền vững. Ngoài ra, tăng cường quản lý, thu đúng, thu đủ các sắc thuế, khoản thu và chống thất thu thuế.