Ngân hàng Nhà nước bác tin loại bỏ tiền mệnh giá 1.000-5.000 đồng

(GLO)- Chiều 23-1, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã chính thức bác bỏ thông tin lan truyền trên một số trang mạng xã hội về việc dự kiến loại bỏ các mệnh giá tiền từ 1.000-5.000 đồng.

NHNN khẳng định đây là thông tin không chính xác, không có cơ sở pháp lý và có thể gây hoang mang trong dư luận.

Tiền giấy mệnh giá 5.000 đồng. Ảnh: Internet

Theo NHNN, việc phát hành, quản lý và lưu hành tiền Việt Nam được NHNN thực hiện đúng quy định pháp luật trên cơ sở đáp ứng đầy đủ nhu cầu thanh toán của nền kinh tế, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

NHNN Việt Nam thường xuyên cung cấp thông tin chính thức đầy đủ, kịp thời, chính xác về các chủ trương, chính sách pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Trước tình trạng thông tin sai lệch xuất hiện trên mạng xã hội, NHNN đề nghị các tổ chức, cá nhân không đăng tải, chia sẻ hoặc lan truyền những nội dung không chính xác liên quan đến việc dự kiến loại bỏ tiền mệnh giá 1.000-5.000 đồng. Trường hợp vi phạm, tùy theo mức độ, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Người dân cần thận trọng khi tiếp cận các thông tin chưa được kiểm chứng, ưu tiên theo dõi và sử dụng các nguồn tin chính thức từ cơ quan quản lý nhà nước và các kênh truyền thông chính thống để tránh hiểu lầm, hoang mang không cần thiết.