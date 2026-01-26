Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Tài chính

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP cả nước từ 10% trở lên trong năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
H.M (Theo Chính phủ)

(GLO)- Tại Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026, Chính phủ yêu cầu các địa phương lên kịch bản để năm 2026 đưa GDP tăng trên 10%.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP cả nước năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn; phát huy sức mạnh đoàn kết, không ngừng đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tự tin, tự lực, tự cường, tự chủ chiến lược, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt theo chủ đề "Kỷ cương trách nhiệm; chủ động hiệu quả; đổi mới sáng tạo; tăng tốc đột phá; tăng trưởng bền vững" với 5 quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành.

phan-dau-toc-do-tang-truong-gdp-len-10-trong-nam-2026.jpg
Chính phủ yêu cầu các địa phương xây dựng kịch bản đưa tốc độ tăng trưởng GDP lên 10% trong năm 2026. Ảnh: P.V

Cụ thể, quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, với tinh thần "Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, bạn bè giúp đỡ thì chỉ bàn làm, không bàn lùi".

Giữ đà, giữ nhịp và tăng tốc, bứt phá; bám sát thực tiễn, nhận diện và phát huy hiệu quả mọi cơ hội, thuận lợi; kịp thời ứng phó với những vấn đề phát sinh.

Đổi mới căn bản tư duy phát triển, phương thức quản trị và phân bổ nguồn lực; giải quyết hiệu quả các vấn đề trước mắt để tạo đà tăng trưởng, thực hiện các cải cách chiến lược, dài hạn để chuyển đổi mô hình phát triển, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính. Phát triển các thành phần kinh tế, kết hợp hiệu quả các nguồn lực cho phát triển.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển đất nước gắn với phân cấp, phân quyền; tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Phát triển kinh tế, xã hội, môi trường là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại là trọng yếu, thường xuyên.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ngân hàng chung sức ổn định đời sống, sản xuất sau bão lũ

Ngân hàng chung sức ổn định đời sống, sản xuất sau bão lũ

Tài chính

(GLO)- Sau bão lũ, nhiều ngân hàng trên địa bàn tỉnh rà soát, xem xét cơ cấu lại nợ và giãn thời gian thanh toán cho khách hàng bị thiệt hại do bão lũ. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai nhiều gói tín dụng lãi suất ưu đãi, tạo điều kiện để người dân tiếp cận vốn, sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Công bằng thuế

Công bằng thuế

Thời sự - Bình luận

Đó là vấn đề người đóng thuế cần nhất và quan điểm này cũng được 'tư lệnh' ngành tài chính ủng hộ khi xây dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh trong giai đoạn sắp tới.

Tích cực thu hồi nợ thuế

Gia Lai tích cực thu hồi nợ thuế

Tài chính

(GLO)- Nhờ chủ động triển khai quyết liệt nhiều biện pháp, 9 tháng năm 2025, cơ quan thuế tỉnh Gia Lai đã truy thu được 6.634 tỷ đồng nợ thuế, kịp thời bổ sung vào ngân sách nhà nước, phục vụ đầu tư phát triển và an sinh xã hội.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết, phấn đấu cao nhất đưa Trung tâm đi vào hoạt động trong tháng 11-2025.

Phấn đấu cao nhất đưa Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đi vào hoạt động trong tháng 11-2025

Tài chính

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 211/CĐ-TTg về việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết, phấn đấu cao nhất đưa Trung tâm đi vào hoạt động trong tháng 11-2025.

Tín dụng chính sách ủy thác qua các hội, đoàn thể: Nhanh, chính xác và hiệu quả

Tín dụng chính sách ủy thác qua các hội, đoàn thể: Nhanh, chính xác và hiệu quả

Tài chính

(GLO)- Sự phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm giữa Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh với các hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã giúp 219.244 hộ dân được hưởng lợi từ tín dụng chính sách, giúp họ thêm cơ hội đầu tư phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững tại địa phương.

null