Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Phường Diên Hồng phấn đấu tăng trưởng GRDP đạt từ 10,26% trở lên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC SANG NGỌC SANG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 20-1, UBND phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

quang-canh-hoi-nghi-giao-chi-tieu-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2026.jpg
Quang cảnh hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 của phường Diên Hồng. Ảnh: Bá Bính

Năm 2026 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Diên Hồng nhiệm kỳ 2025 - 2030 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2031.

Phường Diên Hồng đề ra 21 chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2026, trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt từ 10,26% trở lên. Cụ thể, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,96%; công nghiệp - xây dựng tăng 13,7%; thương mại - dịch vụ tăng 8,12%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phấn đấu đạt trên 203 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, phường tiếp tục duy trì và mở rộng diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, trọng tâm là cây cà phê với diện tích khoảng 592 ha; phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học.

Ở lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, phường duy trì hoạt động Cụm công nghiệp Diên Phú; đồng thời kêu gọi đầu tư các dự án trọng điểm như: Trung tâm Thương mại tại số 27 Nguyễn Văn Cừ và Tổ hợp giáo dục quy mô 10,5 ha. Hoạt động thương mại - dịch vụ được định hướng phát triển theo hướng hiện đại, gắn với thương mại điện tử và kinh tế đêm, trọng tâm là phố ẩm thực Nguyễn Thiện Thuật...

Tại hội nghị, UBND phường Diên Hồng đã phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; đồng thời trao các quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch cho các bộ phận chuyên môn và tổ dân phố.

chu-tich-ubnd-phuong-dien-hong-tang-giay-khen-cho-cac-ca-nhan-co-thanh-tich-xuat-sac-trong-thuc-hien-nhiem-vu-nam-2025.jpg
Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025 được Chủ tịch UBND phường Diên Hồng tặng giấy khen. Ảnh: Bá Bính

Dịp này, Chủ tịch UBND phường Diên Hồng trao quyết định công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 18 cá nhân; công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến đối với 10 tập thể và 163 cá nhân; đồng thời tặng giấy khen cho 11 tập thể và 59 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Giới thiệu ông Đoàn Hữu Dũng-Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

Giới thiệu Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng Đoàn Hữu Dũng ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

(GLO)- Chiều 9-1, Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đoàn Hữu Dũng chủ trì hội nghị.

Có thể bạn quan tâm

Đình chỉ lưu hành 8 loại mỹ phẩm chứa hoạt chất không được phép sử dụng

Đình chỉ lưu hành 8 loại mỹ phẩm chứa hoạt chất không được phép sử dụng

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc tất cả các lô còn hạn sử dụng đối với 8 sản phẩm mỹ phẩm, bao gồm các loại dầu gội, bọt vệ sinh và dung dịch vệ sinh phụ nữ vì chứa hoạt chất kháng nấm đã bị loại khỏi danh mục được phép sử dụng trong mỹ phẩm.

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tri ân 160 căn hộ cho người lao động có nhiều cống hiến

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tri ân 160 căn hộ cho người lao động có nhiều cống hiến

Doanh nghiệp

(GLO)- Ngày 18-1, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tổ chức Lễ tri ân người lao động. Đáng chú ý, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn đã quyết định trao tặng 160 căn hộ (trị giá 2-8 tỷ đồng/căn) cho các cán bộ, người lao động có nhiều đóng góp cho doanh nghiệp.

Dự án mở rộng Khu công nghiệp Nhơn Hòa giai đoạn 2: Nhanh chóng giải phóng mặt bằng

Dự án mở rộng Khu công nghiệp Nhơn Hòa giai đoạn 2: Nhanh chóng giải phóng mặt bằng

Kinh tế

(GLO)- Nhờ sự cộng hưởng giữa năng lực của chủ đầu tư, tinh thần trách nhiệm của chính quyền phường An Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) và sự đồng thuận của người dân, công tác giải phóng mặt bằng Dự án mở rộng Khu công nghiệp Nhơn Hòa giai đoạn 2 được triển khai nhanh chóng, hiệu quả.

Những chậu lan hồ điệp rực rỡ màu sắc được trưng bày tại cửa hàng hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Lan hồ điệp rực rỡ đón Tết

Kinh tế

(GLO)- Bên cạnh các loài hoa truyền thống, lan hồ điệp cũng được nhiều người lựa chọn để trang trí không gian sống trong dịp Tết. Những ngày này, từ các cửa hàng đến vườn hoa, lan hồ điệp đã tưng bừng khoe sắc sẵn sàng đón xuân.

Việt Nam là một điển hình trong chuyển đổi thành công mô hình kinh tế

Việt Nam là một điển hình trong chuyển đổi thành công mô hình kinh tế

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Sự kiện Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận quốc tế. Những nhận định từ các nhà nghiên cứu thế giới đã phác họa một bức tranh toàn diện về thành tựu của Việt Nam sau bốn thập niên Đổi mới và kỳ vọng vào một giai đoạn vươn mình đầy bứt phá.

Điểm tựa cho nông dân dân tộc thiểu số

Điểm tựa cho nông dân dân tộc thiểu số

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh trở thành điểm tựa cho hội viên, đặc biệt là nông dân dân tộc thiểu số. Thông qua hỗ trợ vốn, giống, kỹ thuật, mô hình sản xuất, đời sống của bà con ngày càng ổn định, phát triển, góp phần đổi thay diện mạo khu vực nông thôn, miền núi.

Rộn ràng mùa thu hoạch kiệu đón Tết

Rộn ràng mùa thu hoạch kiệu ở Phù Mỹ Nam

Kinh tế

(GLO)- Khi những ngày Tết đang đến gần, các cánh đồng kiệu ở xã Phù Mỹ Nam (tỉnh Gia Lai) lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch. Năng suất và chất lượng ổn định, giá bán giữ mức khá mang lại niềm phấn khởi cho người trồng kiệu sau một vụ mùa nhiều nỗ lực.

Kích cầu tiêu dùng mùa cao điểm Tết

Gia Lai kích cầu tiêu dùng mùa cao điểm Tết

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- Nhu cầu mua sắm trong dịp Tết Nguyên đán bắt đầu tăng ở nhiều ngành hàng. Không chỉ lượng khách tăng, cơ cấu chi tiêu cũng cho thấy sự dịch chuyển theo hướng chủ động hơn, tính toán hơn, phản ánh cả nỗ lực kích cầu của doanh nghiệp lẫn những thay đổi trong tâm lý tiêu dùng của người dân.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai phấn đấu thu hút mới 40 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai phấn đấu thu hút mới 40 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp

Kinh tế

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 vào ngày 12-1, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai đề ra mục tiêu phấn đấu thu hút mới 40 dự án sản xuất công nghiệp đầu tư vào các KCN và 6 dự án trên lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, thương mại trong khu kinh tế.

null