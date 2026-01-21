Phường Diên Hồng phấn đấu tăng trưởng GRDP đạt từ 10,26% trở lên

(GLO)- Ngày 20-1, UBND phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Quang cảnh hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 của phường Diên Hồng. Ảnh: Bá Bính

Năm 2026 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Diên Hồng nhiệm kỳ 2025 - 2030 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2031.

Phường Diên Hồng đề ra 21 chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2026, trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt từ 10,26% trở lên. Cụ thể, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,96%; công nghiệp - xây dựng tăng 13,7%; thương mại - dịch vụ tăng 8,12%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phấn đấu đạt trên 203 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, phường tiếp tục duy trì và mở rộng diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, trọng tâm là cây cà phê với diện tích khoảng 592 ha; phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học.

Ở lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, phường duy trì hoạt động Cụm công nghiệp Diên Phú; đồng thời kêu gọi đầu tư các dự án trọng điểm như: Trung tâm Thương mại tại số 27 Nguyễn Văn Cừ và Tổ hợp giáo dục quy mô 10,5 ha. Hoạt động thương mại - dịch vụ được định hướng phát triển theo hướng hiện đại, gắn với thương mại điện tử và kinh tế đêm, trọng tâm là phố ẩm thực Nguyễn Thiện Thuật...

Tại hội nghị, UBND phường Diên Hồng đã phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; đồng thời trao các quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch cho các bộ phận chuyên môn và tổ dân phố.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025 được Chủ tịch UBND phường Diên Hồng tặng giấy khen. Ảnh: Bá Bính

Dịp này, Chủ tịch UBND phường Diên Hồng trao quyết định công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 18 cá nhân; công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến đối với 10 tập thể và 163 cá nhân; đồng thời tặng giấy khen cho 11 tập thể và 59 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025.