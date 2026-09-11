BRICS chuẩn bị khai mạc Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 18 tại New Delhi

(GLO)- Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 sẽ diễn ra tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ trong 2 ngày 12-13/9, với trọng tâm tăng cường hợp tác giữa các nước thành viên, thúc đẩy đổi mới, phát triển bền vững và trao đổi về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 quy tụ lãnh đạo các nước thành viên, các nước đối tác và những quốc gia được mời tham dự.

Các nhà lãnh đạo dự kiến trao đổi về việc tăng cường hợp tác nội khối, đồng thời chia sẻ quan điểm về những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

BRICS hiện có 11 nước thành viên, gồm: Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Ai Cập, Ethiopia, Indonesia, Iran, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Hội nghị Ngoại trưởng BRICS tại New Delhi, Ấn Độ ngày 14-5-2026. Ảnh: ANI/TTXVN

Theo số liệu do Chính phủ Ấn Độ công bố, các nước này chiếm khoảng 49,5% dân số thế giới, 40% GDP toàn cầu và 26% thương mại quốc tế.

Ấn Độ, nước giữ chức Chủ tịch BRICS năm 2026, sẽ đăng cai hội nghị tại New Delhi với chủ đề “Xây dựng khả năng chống chịu, đổi mới, hợp tác và bền vững”. Đây là lần thứ 4 Ấn Độ đảm nhiệm cương vị Chủ tịch BRICS.

Năm 2026 cũng đánh dấu 20 năm BRICS được thành lập. Trong thời gian giữ vai trò Chủ tịch năm nay, Ấn Độ đã tổ chức hơn 350 cuộc họp và hoạt động cấp cao tại hơn 25 thành phố, tập trung vào ba trụ cột, gồm: chính trị và an ninh; kinh tế và tài chính; giao lưu nhân dân.

Theo chương trình của nhiệm kỳ Chủ tịch BRICS 2026, Ấn Độ đặt trọng tâm vào việc củng cố hợp tác trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, khả năng chống chịu và hợp tác giữa các thành viên, đồng thời hướng tới những kết quả thiết thực trong quá trình hợp tác.

Một trong những vấn đề được quan tâm trước thềm hội nghị là tăng cường hợp tác về thanh toán xuyên biên giới. Tuy nhiên, sáng kiến này còn gặp những trở ngại về kỹ thuật và khác biệt chính sách giữa các thành viên.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt vấn đề xung đột liên quan đến Iran đang đặt ra thách thức đối với sự đồng thuận trong BRICS, trong đó Iran và UAE có những khác biệt liên quan đến cuộc xung đột.

Bên cạnh chương trình nghị sự chung của BRICS, hội nghị tại New Delhi cũng thu hút sự chú ý bởi các cuộc tiếp xúc song phương giữa lãnh đạo các nước. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự hội nghị theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và tiến hành các hoạt động song phương tại Ấn Độ từ ngày 12-13/9.

Việt Nam trở thành nước đối tác của BRICS từ năm 2025. Trước thềm hội nghị, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh cho biết, Việt Nam sẽ tiếp tục chủ động đóng góp và phát huy vai trò của một nước đối tác trong BRICS.