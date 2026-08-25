Sau 7 năm, điều gì đưa ông Tập Cận Bình trở lại Ấn Độ?

(GLO)- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS tại New Delhi vào tháng 9 tới. Nếu được xác nhận, đây sẽ là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của ông sau nhiều năm căng thẳng vì vấn đề biên giới.

Ấn Độ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh BRICS trong hai ngày 12-13/9. Một số nguồn tin cho biết Trung Quốc đang hoàn tất các công tác chuẩn bị cho chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc gặp bên lề Hội nghị cấp cao BRICS ở Kazan, Nga, ngày 23-10-2024. Ảnh tư liệu: ANI/TTXVN

Ông Tập Cận Bình có thể dẫn đầu phái đoàn khoảng 400 quan chức trong chuyến đi lần này, cao hơn đáng kể so với con số dưới 200 người trong chuyến thăm Ấn Độ hồi năm 2019.

Tuy nhiên, cả Bắc Kinh và New Delhi vẫn chưa chính thức xác nhận thông tin, chương trình làm việc cũng như khả năng diễn ra cuộc gặp song phương giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Narendra Modi.

Sự xuất hiện của nhà lãnh đạo Trung Quốc tại Ấn Độ chú ý sự quan tâm đặc biệt, không chỉ trong khuôn khổ chương trình nghị sự BRICS, mà còn vì tác động đối với quan hệ Trung - Ấn.

Hai nước hiện nỗ lực khôi phục các kênh tiếp xúc sau cuộc đối đầu quân sự kéo dài tại khu vực biên giới Himalaya.

Các cuộc đụng độ xảy ra vào năm 2020, khiến 20 binh sĩ Ấn Độ và 4 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng, chấm dứt nhiều thập kỷ tương đối yên ổn dọc đường biên giới chung dài khoảng 3.800 km.

Sau 4 năm lâm vào bế tắc quân sự, hai bên đạt thỏa thuận rút quân vào tháng 10-2024 và từng bước nối lại các hoạt động tiếp xúc cấp cao.

Tuy nhiên, vấn đề biên giới vẫn là bất đồng lớn trong quan hệ song phương. Ngày 24-8, Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval đã tới Bắc Kinh để tiến hành trao đổi với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị về vấn đề này.

Năm ngoái, Thủ tướng Narendra Modi đã thăm Trung Quốc lần đầu tiên sau 7 năm. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar mới đây nhấn mạnh New Delhi cần duy trì quan hệ kinh tế với Trung Quốc.

Trong bối cảnh đó, Hội nghị Thượng đỉnh BRICS có thể trở thành dịp để 2 bên thúc đẩy hợp tác và xử lý những khác biệt liên quan an ninh biên giới và khu vực.

Những sức ép từ chính sách thương mại của Mỹ cũng tạo thêm điểm tương đồng về lợi ích giữa New Delhi và Bắc Kinh trong việc củng cố hợp tác BRICS.