Mỹ cấm nhập khẩu một số hàng hóa Canada, thương chiến tiếp tục leo thang

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo từ ngày 29-9 sẽ cấm nhập khẩu một số sản phẩm của Canada, trong đó có đồ uống có cồn, sản phẩm sữa và một số phương tiện cơ giới, chỉ vài giờ sau khi các biện pháp thuế quan trả đũa của Canada đối với hàng hóa Mỹ chính thức có hiệu lực.

Theo thông báo của Nhà Trắng, lệnh cấm đối với một số đồ uống có cồn của Canada được áp dụng từ 0 giờ 1 phút ngày 29-9 (theo giờ miền Đông Mỹ).

Mỹ và Canada tiếp tục “ăn miếng trả miếng” trong cuộc chiến thương mại. Ảnh: GHY International

Những sản phẩm thuộc diện này trước đó đang chịu mức thuế bổ sung 50%. Các lô hàng đã nhập vào Mỹ, nhưng chưa hoàn tất thủ tục trước thời điểm trên vẫn chịu mức thuế 50%.

Các biện pháp mới của Mỹ cũng bao gồm lệnh cấm đối với một số sản phẩm sữa và phương tiện cơ giới của Canada.

Một số sản phẩm phô mai không nằm trong diện cấm nhưng được bổ sung vào danh sách chịu thuế 50%.

Trước đó, từ ngày 8-9, Canada áp các mức thuế 15%, 25% và 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ trị giá khoảng 27,6 tỷ CAD (20 tỷ USD).

Danh mục chịu thuế gồm nhiều nhóm hàng, như: thép, nhôm, sản phẩm sữa, thiết bị gia dụng, máy móc nông nghiệp, giấy, đồ điện tử và một số hàng tiêu dùng.

Các biện pháp trả đũa của Ottawa nhằm đáp lại việc Mỹ áp mức thuế 50% đối với hàng hóa Canada có giá trị tương đương, sau khi các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước không đạt kết quả.

Ngoài các lệnh cấm nhập khẩu, Tổng thống Trump cũng chỉ đạo các cơ quan liên bang Mỹ loại các sản phẩm có nguồn gốc Canada khỏi một số chương trình mua sắm của chính phủ.

Trong khi đó, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết, Ottawa sẽ tiếp tục giảm sự phụ thuộc vào kinh tế Mỹ và đa dạng hóa quan hệ thương mại.

Việc hai nước liên tiếp áp dụng các biện pháp thương mại mới đang làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ kinh tế song phương, đồng thời đặt thêm sức ép lên Hiệp định thương mại tự do Mỹ-Mexico-Canada (USMCA).