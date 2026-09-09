Thuế trả đũa Canada với Mỹ gây sức ép lên chuỗi cung ứng khu vực

(GLO)- Việc Canada áp dụng các mức thuế trả đũa mới đối với hàng hóa Mỹ từ ngày 8-9 đang gia tăng sức ép lên các chuỗi cung ứng xuyên biên giới vốn liên kết chặt chẽ giữa 2 nền kinh tế, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp, kim loại và ô tô.

Theo chính phủ Canada, các biện pháp mới áp dụng mức thuế 15%, 25% và 50% đối với hàng hóa Mỹ trị giá khoảng 27,6 tỷ CAD (20 tỷ USD).

Các nhóm hàng chịu tác động gồm: thép, nhôm, sản phẩm sữa, thiết bị gia dụng, máy móc nông nghiệp, giấy, nhựa và hàng điện tử.

Động thái trên được đưa ra sau khi Mỹ áp mức thuế 50% đối với hàng hóa Canada trị giá tương đương từ ngày 22-8, trong bối cảnh đàm phán thương mại giữa 2 nước chưa đạt kết quả.

Các container hàng hóa tại cảng ở Vancouver, British Columbia, Canada. Ảnh: THX/TTXVN phát

Chuỗi cung ứng xuyên biên giới chịu tác động

Theo Ngân hàng Trung ương Canada, khoảng 1/5 giá trị hàng hóa Canada xuất khẩu sang Mỹ chứa các đầu vào có nguồn gốc từ Mỹ.

Nhiều linh kiện và nguyên liệu được vận chuyển qua biên giới nhiều lần, trước khi sản phẩm hoàn chỉnh được đưa ra thị trường.

Vì vậy, thuế quan có thể làm tăng chi phí đối với cả nhà xuất khẩu Canada và các doanh nghiệp Mỹ sử dụng nguyên liệu, linh kiện từ Canada.

Các doanh nghiệp Canada bắt đầu tìm kiếm nguồn cung trong nước hoặc từ các quốc gia khác, trong khi nhập khẩu từ Mỹ giảm và nhập khẩu từ các thị trường khác tăng.

Tuy nhiên, việc xây dựng các chuỗi cung ứng thay thế cần thời gian và có thể phát sinh thêm chi phí vận chuyển, logistics và sản xuất.

Thép, nhôm và ô tô chịu sức ép lớn

Các ngành thép, nhôm, gỗ và ô tô của Canada đã ghi nhận xuất khẩu sang Mỹ giảm, sau khi các biện pháp thuế được áp dụng.

Theo Ngân hàng Trung ương Canada, xuất khẩu thép của Canada sang Mỹ giảm khoảng 1/2, trong khi xuất khẩu nhôm cũng giảm mạnh, trước khi phục hồi một phần khi doanh nghiệp chuyển hướng sang các thị trường khác.

Ngành ô tô đặc biệt nhạy cảm, do mạng lưới sản xuất được kết hợp giữa Canada, Mỹ và Mexico. Các linh kiện và phụ tùng được sản xuất tại nhiều địa điểm trước khi được lắp ráp thành xe hoàn chỉnh.

Ngày 8-9, Mỹ tiếp tục công bố các biện pháp mới đối với một số sản phẩm Canada, dự kiến có hiệu lực từ ngày 29-9, trong khi Washington tiếp tục để ngỏ khả năng tăng thuế đối với ô tô Canada từ năm 2027.