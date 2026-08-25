Mỹ cảnh báo Canada sẽ chịu thiệt hại nặng nếu đối đầu thương mại

(GLO)- Ngày 23-8, chính quyền Tổng thống Donald Trump cảnh báo, Canada sẽ chịu tác động nghiêm trọng nếu tiếp tục đối đầu với Mỹ trong cuộc chiến thương mại, đồng thời cho rằng Ottawa sẽ sớm phải trở lại bàn đàm phán.

Cảnh báo được đưa ra sau khi đàm phán thương mại giữa Washington và Ottawa đổ vỡ vào ngày 21-8. Điều này đồng nghĩa với việc mức thuế 50% của Mỹ đối với khoảng 20 tỉ USD hàng hóa Canada có hiệu lực.

Đáp lại, Canada tuyên bố áp các biện pháp thuế quan tương ứng đối với hàng hóa Mỹ, trong đó tập trung vào ngành thép và sữa, dự kiến bắt đầu từ ngày 8-9.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho rằng, Canada phụ thuộc vào thương mại với Mỹ nhiều hơn, khi khoảng 70% hàng hóa xuất khẩu của Canada được đưa sang thị trường Mỹ.

Theo ông, việc Ottawa cho rằng có thể giành phần thắng trong cuộc đối đầu thương mại với Tổng thống Donald Trump là một tính toán sai lầm.

Ông cũng dự đoán Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ sớm quay lại đàm phán, do những tác động nghiêm trọng mà cuộc chiến thương mại có thể gây ra đối với Canada.

Trước đó, ngày 22-8, ông Carney khẳng định: Canada không chấp nhận các điều kiện do Mỹ đưa ra và quyết định áp thuế trả đũa, sau khi từ chối một thỏa thuận mà Ottawa cho là không thể chấp nhận.

Ông cho biết các yêu cầu của Mỹ vào phút chót bao gồm những hạn chế đối với các thỏa thuận thương mại của Canada với các nước khác, cùng những vấn đề liên quan đến tiếng Pháp và văn hóa Quebec.

Ngày 23-8, Tổng thống Donald Trump tiếp tục chỉ trích Canada trên mạng xã hội Truth Social, cho rằng nước này muốn hưởng những lợi ích tương tự một bang của Mỹ nhưng không trở thành một bang, đồng thời cáo buộc Canada áp mức thuế cao đối với nông dân Mỹ trong nhiều năm.

Các cuộc đàm phán gần đây tại Washington diễn ra trong bối cảnh Canada tìm cách được miễn hoặc giảm thuế của Mỹ đối với ô tô, thép và nhôm, những lĩnh vực đang chịu tác động đáng kể từ chính sách thuế quan của Washington, gây mất việc làm và gia tăng sức ép đối với quan hệ thương mại song phương.

Trong khi đó, Nhà Trắng cáo buộc Canada có cách đối xử mang tính phân biệt đối với các sản phẩm rượu, ô tô và sữa của Mỹ khi áp dụng các biện pháp thuế quan.

Căng thẳng thương mại đang làm sâu sắc thêm rạn nứt giữa hai đồng minh lâu năm. Ông Carney cho rằng quan hệ song phương đã thay đổi và Canada cần giảm sự phụ thuộc vào thị trường Mỹ.