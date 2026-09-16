Baltic gia tăng căng thẳng sau hai sự cố liên quan Nga và NATO

(GLO)- Hai sự cố liên tiếp tại biển Baltic và không phận Litva đang làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xảy ra va chạm ngoài ý muốn giữa Nga và NATO, trong bối cảnh hoạt động quân sự tại khu vực này ngày càng nhạy cảm.

Ngày 14-9, Bộ Tư lệnh Phòng vệ Đan Mạch cho biết, 1 tàu hộ vệ Nga đã phóng 2 quả pháo sáng về phía trực thăng quân sự Fennec của nước này đang hoạt động trên vùng biển quốc tế ngoài khơi Gedser.

Một trong hai quả pháo sáng bay rất sát trực thăng. Sự việc xảy ra khi trực thăng Đan Mạch thực hiện nhiệm vụ thường lệ là chụp ảnh tàu Nga.

Ngay sau đó, Copenhagen đã triệu Đại sứ Nga để trao đổi, còn Moscow cáo buộc trực thăng quân sự Đan Mạch có những hành động nguy hiểm gần tàu chiến Nga và cho biết đã gửi công hàm phản đối.

Máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon. Ảnh: united24media

Ngày 15-9, một máy bay chiến đấu của Italy đang thực hiện nhiệm vụ của NATO đã bắn hạ 1 máy bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận Litva.

UAV được phát hiện sau khi đi vào không phận Litva từ hướng Belarus và bị đánh chặn gần Pratkunai, khu vực lân cận thành phố Kaunas.

Litva cho biết, lực lượng xử lý bom mìn phát hiện và vô hiệu hóa thiết bị nổ tại khu vực UAV rơi. Tuy nhiên, nguồn gốc của UAV vẫn đang được điều tra.

Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto nhận định, thiết bị này có khả năng xuất phát từ Nga, nhưng đây chưa phải kết luận chính thức của Litva.

Sự việc xảy ra chỉ 1 ngày sau khi sân bay Vilnius của Litva phải tạm thời đóng cửa do cảnh báo về một UAV.

NATO đã điều máy bay chiến đấu tới kiểm tra, nhưng sau đó xác định vật thể xuất hiện trên radar là một đàn chim. Cảnh báo được dỡ bỏ và sân bay hoạt động trở lại sau 38 phút.

Theo Reuters, các vụ việc trên diễn ra trong bối cảnh những nước thành viên NATO ở khu vực Baltic ngày càng quan tâm đến nguy cơ UAV liên quan cuộc xung đột Nga - Ukraine đi lạc hoặc xâm nhập không phận.

Trước đó, NATO từng điều máy bay chiến đấu xử lý các vụ UAV xuất hiện trên không phận một số nước thành viên ở khu vực này.

Hai sự cố tại Đan Mạch và Litva hiện được xem là những diễn biến riêng biệt. Chưa có thông tin cho thấy NATO đã kích hoạt cơ chế phòng thủ tập thể để đáp trả vụ việc tại Đan Mạch.

Các diễn biến mới cho thấy biển Baltic và khu vực sườn Đông NATO tiếp tục là không gian an ninh nhạy cảm, nơi những sự cố trên không và trên biển có thể nhanh chóng trở thành vấn đề ngoại giao và an ninh giữa 2 bên.