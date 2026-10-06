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Thế giới

Liên tiếp xảy ra sự cố tàu hàng trên Biển Đen, gia tăng lo ngại về nguồn cung ngũ cốc

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo VnE, TTO, Reuters)

(GLO)- Ngày 5-10, tàu chở ngũ cốc Royad Mammadov bốc cháy rồi chìm tại Biển Đen, khiến 2 người thiệt mạng, trong bối cảnh các cuộc tấn công vào tàu hàng và cảng biển đang đe dọa hoạt động xuất khẩu nông sản của Ukraine.

Theo nhà chức trách Romania, 11 thành viên thủy thủ đoàn được cứu. Tàu gặp nạn trong vùng đặc quyền kinh tế của Romania, ngoài lãnh hải nước này, cách Sfantu Gheorghe khoảng 30 hải lý về phía Nam.

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Tàu Royad Mammadov trước khi gặp nạn. Ảnh: romania-insider

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc 2 thiết bị bay không người lái của Nga tấn công con tàu thuộc sở hữu Thổ Nhĩ Kỳ, đang chở ngô và có công dân Azerbaijan, Ấn Độ trên tàu.

Nhà chức trách Romania chưa xác định nguyên nhân vụ cháy, trong khi Nga chưa phản hồi trực tiếp về cáo buộc này.

Ngày 6-10, giới chức Bulgaria tiếp tục thông báo 2 tàu thương mại bị tấn công bằng phương tiện không người lái tại Biển Đen.

Thủy thủ đoàn của tàu chở ngũ cốc được cứu, trong đó có 2 người bị thương. Tàu còn lại chìm và thủy thủ đoàn mất tích. Chưa rõ bên thực hiện vụ tấn công.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen lên án việc tấn công tàu dân sự và nhận định tình hình Biển Đen ngày càng đáng lo ngại, trong khi các vụ việc đang được điều tra.

Các cuộc tấn công vào cảng trên Biển Đen của Ukraine đã khiến xuất khẩu ngũ cốc nước này trong tháng 9-2026 giảm 36,6% so với cùng kỳ năm trước.

Những gián đoạn vận chuyển tại khu vực này đang làm gia tăng lo ngại về nguồn cung và an ninh lương thực tại các nước nhập khẩu lớn như Ai Cập, Indonesia.

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