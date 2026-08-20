NATO tập trận không quân tại Ba Lan

Ngày 19/8, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tiến hành diễn tập không quân tại vùng Đông Bắc Ba Lan - khu vực gần vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga. Phía Ba Lan khẳng định việc tập trận không liên quan đến bất kỳ động thái nào của Không quân Nga.

Máy bay chiến đấu F/A-18 của Không quân Thụy Sĩ tham gia cuộc tập trận của NATO. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo Bộ Chỉ huy Tác chiến Ba Lan, cuộc tập trận do NATO phối hợp tổ chức nhằm tăng cường khả năng phối hợp giữa các lực lượng đồng minh và thực hành các kịch bản tác chiến không quân chung. Cuộc diễn tập có sự tham gia của khoảng 25 đến 50 máy bay các loại, bao gồm các tiêm kích thuộc Không quân Mỹ và Na Uy, máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không AWACS E-3A Sentry của NATO, cùng các máy bay tiếp nhiên liệu trên không và máy bay tác chiến điện tử EA-37B của Mỹ.

Cuộc tập trận diễn ra chỉ vài ngày sau khi tờ Bild (Đức) đăng tải thông tin chi tiết được cho là “Khái niệm Tác chiến trên bộ” của NATO. Tài liệu này đề cập đến các kịch bản phản ứng trong trường hợp xảy ra cuộc tấn công vào các quốc gia Baltic, trong đó có cả khả năng tập kích vào các hệ thống tên lửa và phòng không đặt tại khu vực Kaliningrad.

Thời gian gần đây, NATO liên tục gia tăng tần suất các cuộc tập trận xung quanh Hành lang Suwalki - khu vực có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là lối đi duy nhất trên bộ giữa NATO và các nước vùng Baltic. Trước đó, vào tháng 5/2026, lực lượng đồng minh cũng đã triển khai đợt tập trận mang tên “Amber Shock 26” tại khu vực này.

Theo Trần Hòa (TTXVN)