Ông Trump úp mở khả năng hiện diện ở Iran để kiểm soát dầu mỏ như với Venezuela

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng Mỹ duy trì sự hiện diện tại Iran sau khi xung đột kết thúc và kiểm soát nguồn dầu mỏ của nước này, đồng thời so sánh phương án này với thỏa thuận năng lượng mà Washington đạt được tại Venezuela.

Phát biểu trong chuyến thăm Ireland ngày 13-9, ông Trump cho biết Mỹ có thể rút khỏi Iran, nhưng cũng có thể lựa chọn tiếp tục hiện diện và khai thác nguồn dầu mỏ, nếu điều này phù hợp với lợi ích của Washington.

Đề cập đến trường hợp Venezuela, Tổng thống Mỹ cho hay nguồn thu từ dầu mỏ Venezuela đã giúp bù đắp nhiều lần chi phí cho các chiến dịch quân sự của Mỹ.

Một cơ sở khai thác dầu của Iran ở đảo Khark. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Trump cũng tái khẳng định, kỳ vọng cuộc xung đột với Iran sẽ kết thúc trong năm nay, có thể sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11. Ông cũng cho rằng giá xăng tại Mỹ sẽ giảm mạnh khi giao tranh chấm dứt.

Về phương án đàm phán, ông Trump nói rằng Washington chỉ chấp nhận một thỏa thuận mà ông cho là phù hợp và cho rằng, Iran đang liên tục tìm cách thúc đẩy đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, Tehran trước đó đã bác bỏ những tuyên bố tương tự.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra trong lúc thị trường năng lượng tiếp tục chịu tác động từ xung đột tại Trung Đông.

Các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Saudi Arabia và hoạt động hàng hải trong khu vực đang làm gia tăng lo ngại về nguồn cung dầu toàn cầu.

Việc ông Trump nhắc tới Venezuela xuất phát từ thỏa thuận dầu mỏ được Washington công bố cuối tháng 8.

Theo thông tin được công bố, chính quyền lâm thời Venezuela đã trao cho tập đoàn NABEP quyền khai thác 17 mỏ dầu, với trữ lượng đã được chứng minh khoảng 65 tỷ thùng.

Thỏa thuận Mỹ - Venezuela cũng đang gây tranh luận về thời hạn và cơ sở pháp lý. Phía Mỹ công bố thời hạn lên tới 100 năm, trong khi Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez cho biết, các giấy phép chỉ có hiệu lực 25 năm.