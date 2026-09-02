Mỹ tuyên bố giành quyền khai thác dầu Venezuela trong 100 năm

(GLO)- Ngày 31-8, chính quyền Mỹ công bố chi tiết thỏa thuận dầu mỏ mới với Venezuela. Theo đó, doanh nghiệp North American Blue Energy Partners (NABEP) được cấp quyền khai thác 17 mỏ dầu trong thời hạn 100 năm, với tổng trữ lượng khoảng 65 tỷ thùng.

Theo tài liệu được Nhà Trắng công bố, thỏa thuận tạo điều kiện để Mỹ tham gia sâu vào hoạt động của NABEP, đồng thời tiếp cận một phần đáng kể sản lượng dầu từ các mỏ hiện tại và tương lai của doanh nghiệp này.

Một nhà máy lọc dầu quốc doanh của Venezuela. Ảnh: Getty Images

Theo thỏa thuận, Văn phòng Vốn chiến lược thuộc Bộ Chiến tranh Mỹ sẽ nắm 35% cổ phần tại công ty mẹ của NABEP. Washington cũng có quyền phủ quyết đối với việc bổ nhiệm hội đồng quản trị, trong khi đa số thành viên hội đồng phải là công dân Mỹ.

Mỹ được quyền mua 20% sản lượng dầu từ các mỏ của NABEP, với mức giá bằng chi phí sản xuất. Đối với 80% sản lượng còn lại, Washington có quyền ưu tiên mua. Một phần nguồn dầu dự kiến được sử dụng để bổ sung kho dự trữ dầu mỏ chiến lược của Mỹ.

Tổng thống Donald Trump cho rằng: Nguồn dầu trong thỏa thuận có giá trị rất lớn và Mỹ sẽ thúc đẩy khai thác lượng tài nguyên này. Các tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ đang quan tâm tới việc tham gia phát triển ngành dầu khí Venezuela.

Theo kế hoạch, NABEP cam kết đầu tư tới 100 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng dầu khí Venezuela. Nhà Trắng ước tính khoản đầu tư và hoạt động khai thác có thể mang lại khoảng 200 tỷ USD tiền thuế và tiền bản quyền cho Venezuela trong 25 năm.

Tuy nhiên, các tập đoàn dầu khí lớn vẫn thận trọng trước những điều kiện của thỏa thuận. ExxonMobil và ConocoPhillips từng rời Venezuela, sau khi tài sản của họ bị quốc hữu hóa vào năm 2007. Việc quay trở lại thị trường này phụ thuộc vào khả năng bảo đảm quyền lợi và sự ổn định của môi trường đầu tư.

Một vấn đề khác là khả năng đưa nguồn tài nguyên khổng lồ của Venezuela trở lại khai thác ở quy mô lớn. Phần lớn dầu của nước này là dầu nặng và dầu siêu nặng, trong khi cơ sở hạ tầng dầu khí cần được đầu tư và phục hồi sau nhiều năm thiếu vốn.

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez ủng hộ thỏa thuận và xem đây là cơ hội hiện đại hóa ngành dầu khí. Bà cũng khẳng định: Venezuela không từ bỏ chủ quyền đối với nguồn tài nguyên dầu mỏ.