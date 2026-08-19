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Thế giới

Hơn 500.000 thùng dầu của Venezuela đang chảy sang Mỹ mỗi ngày

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo Al Jazeera, investing.com, Reuters)

(GLO)- Khoảng một nửa sản lượng dầu của Venezuela hiện được xuất khẩu sang Mỹ, trong bối cảnh Caracas đẩy mạnh khai thác, còn Washington gia tăng vai trò đối với hoạt động xuất khẩu dầu của quốc gia Nam Mỹ này.

Phát biểu tại một sự kiện ngành năng lượng ở Houston ngày 18-8, Thứ trưởng Năng lượng Mỹ Kyle Haustveit cho biết: Venezuela hiện xuất khẩu hơn 500.000 thùng dầu/ngày sang Mỹ, trong tổng sản lượng khoảng 1,25 triệu thùng/ngày.

Lượng dầu này đưa tới các nhà máy lọc dầu được thiết kế phù hợp để xử lý loại dầu thô của Venezuela.

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Một nhà máy lọc dầu quốc doanh của Venezuela. Ảnh: Getty Images

Venezuela sở hữu trữ lượng dầu đã được cho là nhiều nhất thế giới, với ước tính 303 tỷ thùng, tương đương khoảng 17% tổng trữ lượng toàn cầu.

Tuy nhiên, do thiếu đầu tư cùng các biện pháp trừng phạt khiến sản lượng của nước này chỉ chiếm khoảng 1% nguồn cung dầu thế giới.

Cuối năm 2025, Venezuela khai thác khoảng 1 triệu thùng/ngày, trong đó xuất sang Mỹ khoảng 135.000 thùng/ngày.

Dầu thô của Venezuela thuộc loại nặng, có hàm lượng lưu huỳnh cao, phù hợp với công nghệ của các nhà máy lọc dầu tại khu vực bờ Vịnh của Mỹ.

Theo ông Haustveit, Washington cũng hỗ trợ Venezuela tăng sản lượng thông qua việc cung cấp hơn 100.000 thùng naphtha/ngày để pha trộn với dầu thô nặng.

Tại sự kiện, Phó Chủ tịch công ty dầu khí nhà nước PDVSA Jovanny Martinez cho biết, Venezuela dự kiến nâng sản lượng dầu thô lên 1,245 triệu thùng/ngày vào cuối tháng 8.

Sản lượng dầu của Venezuela gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: Washington sẽ khai thác nguồn tài nguyên dầu mỏ của nước này.

Sau khi bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro, Mỹ cho biết sẽ giám sát nguồn tiền thu được từ hoạt động bán dầu của Venezuela.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio từng thông báo trước Quốc hội rằng, nguồn thu từ dầu mỏ Venezuela sẽ được gửi vào một tài khoản do Washington giám sát. Caracas phải đề xuất ngân sách hằng tháng từ tài khoản này, trong khi Mỹ xác định trước những mục đích không được phép sử dụng nguồn tiền.

Hồi tháng 7, Financial Times đưa tin, Mỹ đã thu hơn 13 tỷ USD từ hoạt động bán dầu Venezuela trong năm nay. Ngày 27-7, Tổng thống Trump cho rằng con số thực tế còn cao hơn.

Tuy nhiên, chính quyền Mỹ chưa công bố nhiều thông tin về việc quản lý số tiền này.

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