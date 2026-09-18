Mỹ phê duyệt thương vụ F-35 trị giá 24,3 tỷ USD cho Saudi Arabia

(GLO)- Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ tiềm năng trị giá khoảng 24,3 tỷ USD, theo đó Saudi Arabia có thể mua 48 máy bay chiến đấu F-35 Lightning II cùng động cơ và các thiết bị hỗ trợ.

Theo thông báo ngày 17-9, gói mua sắm gồm 48 máy bay F-35 do Lockheed Martin sản xuất, 49 động cơ Pratt & Whitney F135-PW-100, cùng thiết bị thông tin liên lạc, phụ tùng và các hạng mục hỗ trợ khác.

Máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ trình diễn tại Triển lãm hàng không Aero India ở Bengaluru, Ấn Độ ngày 14-2-2023. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thương vụ nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của Saudi Arabia, nâng khả năng ứng phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai, đồng thời cải thiện khả năng phối hợp giữa lực lượng Saudi Arabia với quân đội Mỹ và các lực lượng đối tác.

F-35 là máy bay chiến đấu sử dụng công nghệ tàng hình. Saudi Arabia đã nhiều năm tìm cách sở hữu loại máy bay này nhằm hiện đại hóa lực lượng không quân.

Nếu được triển khai, Saudi Arabia sẽ trở thành quốc gia Trung Đông tiếp theo vận hành F-35 sau Israel.

Theo phía Mỹ, thương vụ được đề xuất sẽ không làm thay đổi cán cân quân sự trong khu vực.

Tuy nhiên, việc bán F-35 cho Saudi Arabia vẫn phải trải qua quy trình xem xét của Quốc hội Mỹ trước khi được hoàn tất.

Đây là một trong những thương vụ quốc phòng lớn mà Washington đang thúc đẩy với Riyadh trong quá trình tăng cường hợp tác an ninh và quốc phòng song phương.