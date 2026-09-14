Tin thế giới tối 15-9: Houthi phóng UAV, tên lửa vào mục tiêu quân sự Saudi Arabia

(GLO)- Bản tin thế giới tối 14-9 ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý, từ căng thẳng hạt nhân giữa Iran và Mỹ, hoạt động quân sự của Triều Tiên, đến cuộc triệt phá đường dây rửa tiền quy mô lớn tại Hàn Quốc và các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào mục tiêu quân sự ở Saudi Arabia.

Iran bác cáo buộc Mỹ về cơ sở hạt nhân dưới núi Pickaxe

Ngày 14-9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei bác bỏ các cáo buộc của Mỹ về hoạt động hạt nhân tại khu vực núi Pickaxe, cho rằng đây là một phần của “cuộc chiến tranh tâm lý và truyền thông” do Washington khởi xướng.

Ảnh vệ tinh cho thấy vị trí của núi Pickaxe gần cơ sở hạt nhân Natanz tại tỉnh Isfahan của Iran. Ảnh: Vantor

Núi Pickaxe nằm gần cơ sở làm giàu uranium Natanz, nơi từng bị hư hại nặng do các cuộc không kích của quân Mỹ. Washington cáo buộc Iran bí mật xây dựng, củng cố một cơ sở hạt nhân nằm sâu dưới lòng đất tại khu vực này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục cảnh báo về khả năng tấn công núi Pickaxe từ giữa tháng 7 và mới đây tiếp tục cảnh báo Iran không nên có động thái mà Mỹ cho là khiêu khích.

Triều Tiên phô diễn sức mạnh hỏa lực trong cuộc diễn tập mới

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 14-9 công bố hình ảnh cuộc diễn tập bắn đạn thật diễn ra ngày 12-9, với sự tham gia của các đơn vị tên lửa và pháo binh.

Xe tăng bắn đạn thật trong cuộc tập trận tác chiến đặc biệt của Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) tại trại huấn luyện thuộc Quân đoàn Phòng vệ Thủ đô ngày 13-5-2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo KCNA, cuộc tập trận huy động UAV, tên lửa hành trình chiến thuật, tên lửa đạn đạo chiến thuật và hệ thống phóng pháo phản lực đa nòng cỡ lớn sử dụng đầu đạn áp suất nhiệt. Triều Tiên cho biết toàn bộ vũ khí đều đánh trúng mục tiêu được chỉ định.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un không tham dự cuộc tập trận. Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Triều Tiên Pak Jong-chon giám sát cuộc diễn tập.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc phát hiện Triều Tiên phóng một số tên lửa đạn đạo Hwasong-11 và đạn từ hệ thống pháo đa nòng 600 mm vào cuối tuần qua.

Hàn Quốc bắt 7 người trong đường dây rửa tiền 93,4 tỷ won

Ngày 14-9, Cơ quan Cảnh sát phía Nam tỉnh Gyeonggi thông báo bắt giữ 7 thành viên một đường dây chuyên rửa tiền có nguồn gốc từ các tổ chức lừa đảo, trong đó có đối tượng cầm đầu ở độ tuổi 40.

Hàn Quốc bắt 7 người trong đường dây rửa tiền 93,4 tỷ won. Ảnh TTXVN

Theo điều tra, từ tháng 6-2025 đến tháng 2-2026, nhóm này đã rửa tổng cộng 93,4 tỷ won, tương đương khoảng 67 triệu USD. Các đối tượng lập những công ty “ma” tại Seoul và 4 thành phố khác thuộc tỉnh Gyeonggi, núp bóng doanh nghiệp phân phối phiếu quà tặng.

Nhóm này tiếp nhận tiền do các băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt, chủ yếu qua các thủ đoạn dụ dỗ đầu tư chứng khoán và lừa đảo mua bán hàng đã qua sử dụng trên mạng. Sau đó, tiền được chuyển thành tiền mặt hoặc séc và bàn giao lại cho các tổ chức lừa đảo. Các nghi phạm không trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo mà hưởng hoa hồng từ hoạt động rửa tiền.

Houthi phóng UAV, tên lửa vào mục tiêu quân sự Saudi Arabia

Ngày 14-9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố phóng hàng chục UAV và tên lửa đạn đạo nhằm vào các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, đáp trả các cuộc không kích trước đó.

Xe tải được cho là vận chuyển thiết bị quân sự từ Saudi Arabia tới căn cứ quân sự Al-Wadiah ở tỉnh Hadramout, Yemen bốc cháy sau khi trúng tên lửa của lực lượng Houthi, ngày 7-9-2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Saree cho biết chiến dịch nhằm vào nhiều mục tiêu tại căn cứ không quân King Khalid ở thành phố Khamis Mushait, gồm nhà chứa máy bay, trạm radar, đường băng và kho đạn dược.

Cùng ngày, các quan chức Chính phủ Yemen và thành viên Houthi cho biết lực lượng này đã kiểm soát 2 đảo Hanish Lớn và Hanish Nhỏ ở phía Nam Biển Đỏ.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran phủ nhận liên quan đến xung đột tại Yemen. Người phát ngôn Esmaeil Baqaei khẳng định Iran không can thiệp vào công việc nội bộ của Yemen và Houthi là lực lượng độc lập, tự đưa ra quyết định dựa trên lợi ích của mình