Vì sao Bắc Kinh siết quyền sở hữu drone trên toàn thành phố?

(GLO)- Từ ngày 15-11, Bắc Kinh chuyển từ kiểm soát hoạt động bay sang cấm cả sở hữu và lưu giữ thiết bị bay không người lái (drone) trên toàn thành phố, nhằm tăng cường an ninh không phận và bảo vệ các mục tiêu quan trọng tại thủ đô.

Theo quy định sửa đổi được Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân thành phố Bắc Kinh thông qua ngày 11-9, toàn bộ địa giới hành chính thành phố được xác định là khu vực quản chế đối với drone.

Theo đó, cá nhân và tổ chức không được bay, sở hữu hoặc lưu giữ drone và các bộ phận cốt lõi của thiết bị; việc vận chuyển hoặc mang các thiết bị này vào Bắc Kinh cũng bị cấm, trừ những trường hợp được pháp luật cho phép.

Một mẫu drone của hãng DJI được trưng bày tại trung tâm thương mại ở Bắc Kinh ngày 28-4. Ảnh: VCG

Đây là bước siết chặt đáng kể so với quy định bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-5. Khi đó, Bắc Kinh đã xác định toàn bộ thành phố là vùng trời quản chế đối với drone, yêu cầu các chuyến bay ngoài trời phải được cấp phép, đồng thời triển khai đăng ký và xác minh thông tin đối với các thiết bị đang được sở hữu. Người dân vẫn có thể giữ drone đã đăng ký và đáp ứng các yêu cầu quản lý.

Quy định mới loại bỏ khoảng trống này, khi không chỉ kiểm soát việc sử dụng mà còn cấm việc sở hữu và lưu giữ thiết bị.

Chính quyền Bắc Kinh cho biết việc sửa đổi nhằm thích ứng với những yêu cầu mới trong quản lý thiết bị bay không người lái, tăng cường kiểm soát các nguy cơ an toàn và củng cố an ninh vùng trời thủ đô.

Một diễn biến đáng chú ý xảy ra chỉ vài tháng trước khi quy định mới được công bố.

Ngày 26-6, một máy bay hạng nhẹ đã đâm vào tòa nhà CITIC Tower, cao 108 tầng, tại khu trung tâm Bắc Kinh.

Vụ việc khiến phi công thiệt mạng và 13 người dưới mặt đất bị thương. Theo thông tin được công bố, máy bay đã bay lệch khỏi khu vực được phê duyệt và sau đó mất liên lạc với sân bay ở ngoại ô Bắc Kinh.

Tuy nhiên, các trường hợp đặc biệt vẫn có thể được phép mua, vận chuyển, lưu giữ và sử dụng drone sau khi được đánh giá an toàn.

Nhóm này gồm hoạt động chống khủng bố, cứu hộ, cứu trợ thiên tai, các sự kiện lớn, giáo dục, nghiên cứu khoa học, sản xuất và một số hoạt động nông, lâm nghiệp.

Các cơ quan, trường học, cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp có nhu cầu phục vụ giảng dạy, nghiên cứu, sản xuất hoặc thực hiện những nhiệm vụ đặc thù có thể được cấp cơ chế bảo đảm riêng, sau khi trải qua đánh giá an toàn.