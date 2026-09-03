Mỹ áp thuế tới 100% với drone từ ngày 3-9, siết nguồn cung Trung Quốc

(GLO)- Các mức thuế mới lên tới 100% đối với máy bay không người lái (drone) và một số linh kiện nhập khẩu vào Mỹ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 3-9 (theo giờ miền Đông nước Mỹ), nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài và tăng năng lực sản xuất drone trong nước.

Drone DJI Phantom 3 bay trình diễn tại một trang trại ở Maryland, Mỹ vào năm 2015. Ảnh: AP

Theo sắc lệnh được Tổng thống Donald Trump ký ngày 13-8, Mỹ áp thuế 100% đối với drone có trọng lượng cất cánh tối đa trên 25kg, drone tích hợp thiết bị chụp ảnh nhiệt, các trạm sạc/điều khiển và một số linh kiện quan trọng.

Drone có trọng lượng cất cánh tối đa 25kg và không thuộc nhóm có thiết bị chụp ảnh nhiệt chịu thuế 25%.

Một số linh kiện drone khác thuộc diện chịu thuế 25% nhưng thời điểm áp dụng được lùi đến ngày 9-2-2027.

Các mức thuế được áp dụng theo Điều 232 của Đạo luật Mở rộng thương mại Mỹ, với lý do Washington xác định sự phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài đối với drone và linh kiện có thể tạo ra những rủi ro đối với an ninh quốc gia và chuỗi cung ứng.

Ngoài ra, Mỹ cũng quy định mức thuế thấp hơn đối với sản phẩm đáp ứng các điều kiện về xuất xứ từ một số đồng minh và đối tác.

Drone và linh kiện từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Thụy Sĩ, Liechtenstein và các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) có tổng mức thuế không quá 15%, trong khi hàng hóa đủ điều kiện từ Anh chịu mức 10%.

Theo Nhà Trắng, biện pháp này nhằm thúc đẩy sản xuất drone và linh kiện tại Mỹ, đồng thời giảm những rủi ro do chuỗi cung ứng nước ngoài gây ra.

Washington cho rằng nhiều nhà sản xuất drone của Mỹ vẫn phụ thuộc vào linh kiện sản xuất ở nước ngoài, trong đó có động cơ, pin lithium-ion, bộ điều khiển tốc độ điện tử và trạm sạc.

Trung Quốc là một trong những nước chịu tác động đáng kể từ chính sách mới của Mỹ, do các doanh nghiệp nước này giữ vị trí lớn trên thị trường drone toàn cầu, trong đó DJI, nhà sản xuất drone lớn nhất thế giới, bán hơn một nửa số drone thương mại tại thị trường Mỹ.