Tổng thống Mỹ áp thuế bổ sung 100% với hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1-11

(GLO)- Theo AP, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10-10 tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 100% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc bắt đầu từ ngày 1-11 hoặc sớm hơn, động thái có thể khiến mức thuế quan tăng lên gần mức từng làm dấy lên lo ngại suy thoái nghiêm trọng và hỗn loạn tài chính hồi tháng 4.

Ông Trump cho biết trên mạng xã hội rằng quyết định này được đưa ra nhằm đáp trả việc Trung Quốc áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm. Trước đó, trong một bài đăng khác trên Truth Social, Tổng thống Mỹ nói: “Tôi dự kiến gặp Chủ tịch Tập trong hai tuần nữa, tại APEC ở Hàn Quốc, nhưng giờ dường như không còn lý do để làm vậy”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Trong bài đăng, ông Trump nêu rõ: “Từ ngày 1-11-2025 (hoặc sớm hơn, tùy theo các hành động hoặc thay đổi tiếp theo của Trung Quốc), Hoa Kỳ sẽ áp thuế 100% đối với Trung Quốc, ngoài các mức thuế hiện nay”.

Thông báo trên, được đưa ra sau khi thị trường tài chính Mỹ đóng cửa, có nguy cơ làm rung chuyển kinh tế toàn cầu. Việc khơi lại cuộc chiến thương mại từng do chính ông Trump khởi xướng có thể khiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tê liệt, khi mức thuế bổ sung chồng lên khoảng 30% thuế đã áp dụng với hàng Trung Quốc.

Việc tăng thuế có thể làm trầm trọng thêm sức ép chính trị trong nước, đẩy lạm phát lên cao trong bối cảnh thị trường lao động suy yếu và nguy cơ sa thải nhân viên chính phủ do đình trệ ngân sách.

Tổng thống Trump cũng cho biết Mỹ sẽ đáp trả bằng việc áp kiểm soát xuất khẩu của riêng mình đối với “mọi phần mềm quan trọng” của các công ty Mỹ.

Theo giới quan sát, đây có thể là bước đi mang tính răn đe trước đàm phán, hoặc là hành động trả đũa có thể làm gia tăng lo ngại về ổn định kinh tế toàn cầu.

Mỹ và Trung Quốc gần đây vẫn tìm cách duy trì đàm phán thương mại, sau khi mức thuế công bố hồi đầu năm châm ngòi cho cuộc chiến thương mại giữa hai nước. Dù hai bên từng nhất trí giảm thuế sau các cuộc thương lượng tại Thụy Sĩ và Anh, căng thẳng vẫn tiếp diễn do Trung Quốc tiếp tục hạn chế xuất khẩu đất hiếm - nguồn nguyên liệu thiết yếu cho nhiều công nghệ của Mỹ.

Tuyên bố này đã làm chấn động Phố Wall, khiến chỉ số S&P 500 giảm 2,7% do lo ngại căng thẳng thương mại leo thang giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Đây là mức sụt giảm mạnh nhất kể từ tháng 4 - thời điểm ông Trump lần đầu đề cập khả năng áp mức thuế tương tự. Tuy nhiên, thị trường đã đóng cửa trước khi ông công bố chi tiết kế hoạch thuế mới.