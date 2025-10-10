Trung Quốc áp dụng phí cảng đặc biệt đối với tàu thuyền Mỹ từ ngày 14-10

(GLO)- Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc thông báo sẽ áp dụng mức phí cảng đặc biệt đối với các tàu thuyền do doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân Mỹ sở hữu hoặc vận hành từ ngày 14-10.

Đây được xem là biện pháp đáp trả trước các khoản phí cảng mà Mỹ đang áp dụng.

Theo thông báo, các tàu của Mỹ cập cảng Trung Quốc kể từ ngày 14-10 sẽ chịu mức phí 400 nhân dân tệ (NDT, tương đương 56,13 USD) cho mỗi tấn ròng. Mức phí này sẽ tăng lên 640 NDT từ ngày 17-4-2026, 880 NDT từ ngày 17-4-2027 và đến năm 2028 sẽ đạt 1.120 NDT cho mỗi tấn ròng.

Trung Quốc công bố mức phí cảng đặc biệt đối với tàu thuyền Mỹ. Ảnh: scmp.com

Ngoài các tàu thuộc sở hữu của tổ chức và cá nhân Mỹ, những tàu được đóng tại Mỹ hoặc treo cờ Mỹ cũng sẽ phải nộp thêm phí cảng cho mỗi chuyến đi.

Giới phân tích nhận định, mức phí mà Trung Quốc áp dụng đối với tàu của Mỹ có thể gây thiệt hại ít hơn so với mức phí cố định 80 USD/tấn trọng tải/chuyến mà Mỹ đang áp đặt lên đội tàu của Trung Quốc. Ước tính, các tàu đóng tại Trung Quốc hoặc do các thực thể Trung Quốc vận hành, sở hữu phải trả khoảng 1 triệu USD cho một tàu chở hơn 10.000 container khi cập cảng Mỹ, và mức này dự kiến sẽ tăng dần hằng năm cho đến năm 2028.

Các khoản phí của Mỹ đối với tàu thuyền liên quan đến Trung Quốc là một phần trong chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm tái thiết ngành đóng tàu trong nước và hạn chế năng lực vận tải biển cũng như thương mại của Trung Quốc.

Trong hai thập kỷ qua, Trung Quốc đã vươn lên dẫn đầu thế giới về đóng tàu, với các xưởng đóng tàu lớn đảm nhiệm cả dự án thương mại và quân sự. Theo số liệu, trong năm 2024, các xưởng đóng tàu Trung Quốc đã hoàn thành hơn 1.000 tàu thương mại, trong khi con số này ở Mỹ chưa đến 10 tàu.