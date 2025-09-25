Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Xe máy - Ô tô

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Mỹ điều tra loạt túi khí giả xuất xứ từ Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐOÀN NGA (Tổng hợp)

(GLO)- Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) vừa mở cuộc điều tra liên bang sau khi ghi nhận ít nhất bảy vụ tai nạn liên quan đến túi khí giả, trong đó năm vụ gây tử vong do lỗi bộ phận bơm hơi.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp, gọi những thiết bị này là “cực kỳ nguy hiểm” và kêu gọi toàn ngành dịch vụ sửa chữa ô tô nâng cao cảnh giác với linh kiện không rõ nguồn gốc.

glo-tui-khi-gia-2.jpg

Theo The Wall Street Journal, các bộ phận túi khí bị nghi ngờ có xuất xứ từ Công ty TNHH Công nghệ An toàn Detiannuo (DTN Airbag), đặt tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Các nhà điều tra cho rằng bộ phận bơm hơi của DTN chứa hóa chất dễ cháy, có thể gây nổ mạnh khi kích hoạt túi khí, khiến túi phồng bất thường và phát tán mảnh vỡ sắc nhọn, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng người ngồi trong xe.

Những sản phẩm này bị cáo buộc là hàng giả mạo tinh vi, bắt chước thiết kế của các thương hiệu chính hãng nhưng được bán với giá rẻ hơn nhiều - thậm chí chỉ bằng 1/10 giá gốc. Nhiều gara sửa chữa và nhà lắp ráp xe đã vô tình nhập khẩu và lắp đặt các bộ phận nguy hiểm này cho xe khách hàng.

Ông Bob Stewart, Chủ tịch Hội đồng Chống hàng giả ô tô và Giám đốc Quản lý Bảo vệ Thương hiệu Toàn cầu tại General Motors, nhận định: “Hàng giả thường được làm từ vật liệu kém chất lượng, dễ hỏng vì chỉ là bản sao chép công nghệ.”

glo-tui-khi-gia-3.jpg

Vấn đề bắt đầu thu hút sự chú ý sau vụ tai nạn nghiêm trọng tại bang Florida, khiến Destiny Byassee (22 tuổi) thiệt mạng. Khi đang lái chiếc Chevrolet Malibu 2020 với tốc độ chỉ 48 km/h, cô không may gặp va chạm nhẹ. Tuy nhiên, bộ phận bơm hơi giả của DTN đã phát nổ “như một quả lựu đạn”, bắn mảnh kim loại và nhựa sắc nhọn trúng vào cổ nạn nhân, khiến cô tử vong tại chỗ. Đây là một trong năm trường hợp tử vong được xác nhận có liên quan đến túi khí giả DTN, với vụ gần nhất xảy ra vào tháng 7 vừa qua.

Bộ trưởng Sean Duffy nhấn mạnh: “Bất kỳ ai đưa những thiết bị lỗi từ Trung Quốc vào Mỹ và lắp đặt chúng đều đang đẩy các gia đình Mỹ vào tình trạng nguy hiểm - và hành vi đó là phạm pháp.”

Hiện tại, giới chức Mỹ chưa xác định được chính xác số lượng phương tiện có thể đã lắp đặt túi khí giả từ DTN. Trong khi đó, công ty Trung Quốc này khẳng định sản phẩm của họ bị cấm bán tại Mỹ và phủ nhận việc có hoạt động thương mại nào tại thị trường này.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Top 5 "xe tổng tài" đẳng cấp tại Việt Nam

Top 5 "xe tổng tài" đẳng cấp tại Việt Nam

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Không chỉ dừng lại ở phân khúc xe phổ thông, thị trường xe hạng sang tại Việt Nam ngày càng sôi động, phản ánh mức sống và thu nhập ngày càng cải thiện của người dân. Nhiều thương hiệu xe sang, thậm chí siêu sang, đã chính thức hiện diện nhằm phục vụ nhóm khách hàng thượng lưu.

Honda ra mắt N-One e: Xe điện mini cá nhân, chạy gần 300 km mỗi lần sạc

Honda ra mắt N-One e: Xe điện mini cá nhân, chạy gần 300 km mỗi lần sạc

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Honda vừa chính thức giới thiệu mẫu xe điện mini N-One e tại thị trường Nhật Bản. Đây là chiếc kei car điện đầu tiên của hãng hướng đến khách hàng cá nhân, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược điện hóa của Honda, khác biệt với mẫu N-VAN e vốn tập trung cho mục đích thương mại.

Gogoro ra mắt xe máy điện EZZY 500 giá 30 triệu, thiết kế hiện đại

Gogoro ra mắt xe máy điện EZZY 500: Thiết kế hiện đại, tính năng như ô tô, giá chỉ 30 triệu đồng

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Sau thành công của mẫu EZZY ra mắt hồi tháng 6, thương hiệu xe điện Đài Loan Gogoro tiếp tục trình làng EZZY 500 - mẫu xe máy điện mới sở hữu thiết kế bắt mắt cùng loạt công nghệ cao cấp thường chỉ thấy trên ô tô, nhưng lại có mức giá vô cùng dễ tiếp cận.

Yamaha Fino Final Edition, mẫu xe tay ga đặc biệt từ Thái Lan, chuẩn bị ra mắt Việt Nam trong tháng 10

Yamaha Fino Final Edition - Bản đặc biệt siêu đẹp sắp cập bến Việt Nam, “ngang cơ” SH Mode

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Một mẫu xe tay ga đặc biệt đến từ Yamaha vừa được giới thiệu tại Thái Lan và chuẩn bị có mặt tại Việt Nam ngay trong tháng 10 tới. Dù chỉ là phiên bản kỷ niệm, Yamaha Fino Final Edition đang tạo nên sức hút lớn nhờ thiết kế ấn tượng và loạt trang bị cao cấp không thua kém Honda SH Mode.

Honda sắp trình làng loạt xe mới tại Việt Nam

Honda sắp trình làng loạt xe mới tại Việt Nam

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Honda Việt Nam vừa hé lộ kế hoạch ra mắt loạt xe đời mới trong một sự kiện đặc biệt tổ chức tại Đà Lạt vào ngày 13/9 tới. Trong hình ảnh "nhá hàng", hãng cho thấy sẽ có ít nhất 3 mẫu xe mới được giới thiệu, trong đó một mẫu đã xuất hiện thêm hình ảnh chi tiết hơn.

Hàng loạt mẫu xe phổ thông được ưu đãi 100% phí trước bạ trong tháng 9/2025

Hàng loạt mẫu xe phổ thông được ưu đãi 100% phí trước bạ trong tháng 9/2025

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Bước vào tháng cuối của quý III, thị trường ô tô Việt Nam trở nên sôi động khi nhiều mẫu sedan và MPV phổ thông được áp dụng các chương trình ưu đãi lớn, đặc biệt là hỗ trợ toàn bộ lệ phí trước bạ - một động thái nhằm kích cầu tiêu dùng và thúc đẩy doanh số giai đoạn cuối năm.

Yamaha Neo’s giảm giá gần 20 triệu đồng - Rẻ chưa từng có, cạnh tranh trực tiếp Honda Vision

Yamaha Neo’s giảm giá gần 20 triệu đồng - Rẻ chưa từng có, cạnh tranh trực tiếp Honda Vision

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Chiếc xe máy điện duy nhất của Yamaha tại Việt Nam - Neo’s - đang được giảm giá mạnh chưa từng có, lên tới gần 20 triệu đồng. Động thái này khiến giá bán thực tế của xe chỉ còn khoảng 33-34 triệu đồng, ngang các mẫu xe tay ga phổ thông, mở ra cơ hội tiếp cận rộng rãi hơn cho người dùng.

null