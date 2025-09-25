Mỹ điều tra loạt túi khí giả xuất xứ từ Trung Quốc

(GLO)- Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) vừa mở cuộc điều tra liên bang sau khi ghi nhận ít nhất bảy vụ tai nạn liên quan đến túi khí giả , trong đó năm vụ gây tử vong do lỗi bộ phận bơm hơi.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp, gọi những thiết bị này là “cực kỳ nguy hiểm” và kêu gọi toàn ngành dịch vụ sửa chữa ô tô nâng cao cảnh giác với linh kiện không rõ nguồn gốc.

Theo The Wall Street Journal, các bộ phận túi khí bị nghi ngờ có xuất xứ từ Công ty TNHH Công nghệ An toàn Detiannuo (DTN Airbag), đặt tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Các nhà điều tra cho rằng bộ phận bơm hơi của DTN chứa hóa chất dễ cháy, có thể gây nổ mạnh khi kích hoạt túi khí, khiến túi phồng bất thường và phát tán mảnh vỡ sắc nhọn, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng người ngồi trong xe.

Những sản phẩm này bị cáo buộc là hàng giả mạo tinh vi, bắt chước thiết kế của các thương hiệu chính hãng nhưng được bán với giá rẻ hơn nhiều - thậm chí chỉ bằng 1/10 giá gốc. Nhiều gara sửa chữa và nhà lắp ráp xe đã vô tình nhập khẩu và lắp đặt các bộ phận nguy hiểm này cho xe khách hàng.

Ông Bob Stewart, Chủ tịch Hội đồng Chống hàng giả ô tô và Giám đốc Quản lý Bảo vệ Thương hiệu Toàn cầu tại General Motors, nhận định: “Hàng giả thường được làm từ vật liệu kém chất lượng, dễ hỏng vì chỉ là bản sao chép công nghệ.”

Vấn đề bắt đầu thu hút sự chú ý sau vụ tai nạn nghiêm trọng tại bang Florida, khiến Destiny Byassee (22 tuổi) thiệt mạng. Khi đang lái chiếc Chevrolet Malibu 2020 với tốc độ chỉ 48 km/h, cô không may gặp va chạm nhẹ. Tuy nhiên, bộ phận bơm hơi giả của DTN đã phát nổ “như một quả lựu đạn”, bắn mảnh kim loại và nhựa sắc nhọn trúng vào cổ nạn nhân, khiến cô tử vong tại chỗ. Đây là một trong năm trường hợp tử vong được xác nhận có liên quan đến túi khí giả DTN, với vụ gần nhất xảy ra vào tháng 7 vừa qua.

Bộ trưởng Sean Duffy nhấn mạnh: “Bất kỳ ai đưa những thiết bị lỗi từ Trung Quốc vào Mỹ và lắp đặt chúng đều đang đẩy các gia đình Mỹ vào tình trạng nguy hiểm - và hành vi đó là phạm pháp.”

Hiện tại, giới chức Mỹ chưa xác định được chính xác số lượng phương tiện có thể đã lắp đặt túi khí giả từ DTN. Trong khi đó, công ty Trung Quốc này khẳng định sản phẩm của họ bị cấm bán tại Mỹ và phủ nhận việc có hoạt động thương mại nào tại thị trường này.