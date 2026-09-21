Qatar lập nền tảng đầu tư riêng, tăng trọng tâm vào kinh tế trong nước

(GLO)- Qatar đã thành lập Doha Investment, nền tảng chuyên trách quản lý danh mục đầu tư trong nước của Quỹ Đầu tư Qatar (QIA), nhằm thúc đẩy doanh nghiệp nội địa, tăng vai trò của khu vực tư nhân và hỗ trợ quá trình đa dạng hóa nền kinh tế.

Ngày 20-9, tại Diễn đàn Kinh tế Qatar được tổ chức ở New York (Mỹ), Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani công bố việc thành lập Doha Investment.

Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Qatar hôm 20-9. Ảnh: The Peninsula

Nền tảng này sẽ quản lý danh mục đầu tư trong nước của QIA, đồng thời tập trung phát triển các doanh nghiệp chủ lực của Qatar và xây dựng những doanh nghiệp mới trong các lĩnh vực ưu tiên.

Theo đó, danh mục của Doha Investment gồm hơn 40 doanh nghiệp hoạt động tại 80 thị trường trên thế giới trong các lĩnh vực như dịch vụ tài chính, vận tải và logistics, viễn thông và công nghệ, bất động sản, khách sạn, thực phẩm và nông nghiệp.

Các doanh nghiệp trong danh mục bao gồm Qatar Airways Group, QNB Group, Ooredoo Group, Qatari Diar, Katara Hospitality và Hassad Food.

Doha Investment cũng sẽ hướng tới xây dựng các doanh nghiệp chủ lực mới trong công nghệ tiên tiến, sản xuất, chuỗi cung ứng và y tế.

QIA được thành lập năm 2005 và ban đầu tập trung đưa nguồn vốn Qatar đầu tư ra nước ngoài.

Trong những năm gần đây, quỹ này đồng thời mở rộng hoạt động trong nước và phát triển một số doanh nghiệp thành các tập đoàn lớn của Qatar.

Việc thành lập Doha Investment tạo một đầu mối riêng để quản lý và phát triển danh mục này, nhằm thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân, hỗ trợ cổ phần hóa, thu hút vốn và kinh nghiệm quốc tế, đồng thời phát triển các doanh nghiệp mới.

Theo QIA, mục tiêu là tạo thêm động lực cho giai đoạn phát triển kinh tế tiếp theo của Qatar, đặc biệt trong các lĩnh vực ngoài dầu khí.

Reuters dẫn số liệu từ Ngân hàng Trung ương Qatar và Hội đồng Kế hoạch Quốc gia cho thấy, khu vực phi hydrocarbon của nước này tăng trưởng 4,8% trong năm 2025, cao hơn mức tăng trưởng GDP thực tế chung 2,9%. Khu vực phi hydrocarbon chiếm 65,5% GDP thực tế trong quý III/2026.

Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Qatar Sheikh Faisal bin Thani Al Thani sẽ giữ chức Tổng giám đốc kiêm Phó Chủ tịch Doha Investment.

Theo ông, việc hợp nhất hoạt động đầu tư trong nước đã được xem xét trong hơn một thập kỷ.