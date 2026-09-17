Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thế giới

Canada xin gia nhập lực lượng viễn chinh do Anh dẫn đầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo baotintuc, VOV, Reuters)

(GLO)- Canada đã chính thức nộp đơn xin gia nhập Lực lượng Viễn chinh chung (JEF) do Anh dẫn đầu, trong bối cảnh Ottawa tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước châu Âu.

Ngày 16-9, Văn phòng Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết: Tại cuộc gặp với Thủ tướng Anh Andy Burnham ở Liverpool, ông Carney thông báo Canada đã chính thức nộp đơn gia nhập JEF.

canada-xin-gia-nhap-luc-luong-vien-chinh-do-anh-dan-dau.png
Quân nhân Canada ở vùng Bắc cực. Ảnh: Reuters.

JEF là cơ chế hợp tác quân sự gồm 10 nước thành viên NATO: Anh, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Iceland, Latvia, Litva, Hà Lan, Na Uy và Thụy Điển.

Cơ chế này được xây dựng nhằm tăng cường khả năng phối hợp và phản ứng nhanh trước các vấn đề an ninh, tập trung vào khu vực sườn phía Bắc NATO, Bắc Đại Tây Dương và biển Baltic.

Canada hiện là thành viên NATO, nhưng chưa thuộc JEF. Quân đội Canada đã tham gia một số hoạt động của JEF theo khuôn khổ hợp tác với các đối tác bên ngoài khối, trong đó có cuộc tập trận TARASSIS năm 2025.

Việc xin gia nhập JEF nằm trong nỗ lực của Canada, nhằm tăng cường quan hệ quốc phòng với châu Âu và giảm sự phụ thuộc vào Mỹ.

JEF được thành lập năm 2014 với 7 nước ban đầu. Phần Lan và Thụy Điển gia nhập năm 2017, còn Iceland trở thành thành viên thứ 10 vào năm 2021.

Tuy nhiên, Canada chưa nêu cụ thể cách thức nước này sẽ tham gia JEF nếu đơn xin gia nhập được chấp thuận.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

EU đề xuất mở quy chế thành viên liên kết cho Canada

EU đề xuất mở quy chế thành viên liên kết cho Canada

(GLO)- Ngày 16-9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đề xuất mở đường để Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Liên minh châu Âu (EU), trong bối cảnh hai bên thúc đẩy quan hệ hợp tác về kinh tế, quốc phòng, công nghệ và các lĩnh vực chiến lược.

Có thể bạn quan tâm

Tin thế giới tối 15-9: Báo cáo Mỹ hé lộ thiệt hại 33,4 tỷ USD sau 4 tháng chiến sự với Iran

Tin thế giới tối 15-9: Báo cáo Mỹ hé lộ thiệt hại 33,4 tỷ USD sau 4 tháng chiến sự với Iran

Thế giới

(GLO)- Đan Mạch cáo buộc tàu chiến Nga bắn pháo sáng gần trực thăng quân sự; Báo cáo Mỹ hé lộ thiệt hại 33,4 tỷ USD sau 4 tháng chiến sự với Iran; EU dự kiến đề xuất hạn chế trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội và chatbot AI... là những thông tin quốc tế nổi bật hôm nay.

Tin thế giới tối 15-9: Houthi phóng UAV, tên lửa vào mục tiêu quân sự Saudi Arabia

Tin thế giới tối 15-9: Houthi phóng UAV, tên lửa vào mục tiêu quân sự Saudi Arabia

Thế giới

(GLO)- Bản tin thế giới tối 14-9 ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý, từ căng thẳng hạt nhân giữa Iran và Mỹ, hoạt động quân sự của Triều Tiên, đến cuộc triệt phá đường dây rửa tiền quy mô lớn tại Hàn Quốc và các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào mục tiêu quân sự ở Saudi Arabia.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc hội đàm bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở New Delhi, Ấn Độ ngày 12-9-2026. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Trung Quốc - Ấn Độ tìm hướng củng cố quan hệ tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS

Thế giới

(GLO)- Ngày 12-9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có cuộc hội đàm tại New Delhi, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, nhất trí thúc đẩy quan hệ song phương, tăng cường hợp tác kinh tế và duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực biên giới.

Mỹ hé lộ thiệt hại nghiêm trọng tại căn cứ Bahrain sau đòn tập kích của Iran

Tin thế giới tối 11-9: Mỹ hé lộ thiệt hại nghiêm trọng tại căn cứ Bahrain sau đòn tập kích của Iran

Thế giới

(GLO)- Mỹ hé lộ thiệt hại nghiêm trọng tại căn cứ Bahrain; Động đất 4,1 độ sau khi Israel phá hủy đường hầm Hezbollah; Cháy tàu tại Thanh Đảo, 25 người thiệt mạng; Thủ tướng Canada phát tín hiệu hạ nhiệt thương chiến với Mỹ là những thông tin đáng chú ý hôm nay.

null