Canada xin gia nhập lực lượng viễn chinh do Anh dẫn đầu

(GLO)- Canada đã chính thức nộp đơn xin gia nhập Lực lượng Viễn chinh chung (JEF) do Anh dẫn đầu, trong bối cảnh Ottawa tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước châu Âu.

Ngày 16-9, Văn phòng Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết: Tại cuộc gặp với Thủ tướng Anh Andy Burnham ở Liverpool, ông Carney thông báo Canada đã chính thức nộp đơn gia nhập JEF.

Quân nhân Canada ở vùng Bắc cực. Ảnh: Reuters.

JEF là cơ chế hợp tác quân sự gồm 10 nước thành viên NATO: Anh, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Iceland, Latvia, Litva, Hà Lan, Na Uy và Thụy Điển.

Cơ chế này được xây dựng nhằm tăng cường khả năng phối hợp và phản ứng nhanh trước các vấn đề an ninh, tập trung vào khu vực sườn phía Bắc NATO, Bắc Đại Tây Dương và biển Baltic.

Canada hiện là thành viên NATO, nhưng chưa thuộc JEF. Quân đội Canada đã tham gia một số hoạt động của JEF theo khuôn khổ hợp tác với các đối tác bên ngoài khối, trong đó có cuộc tập trận TARASSIS năm 2025.

Việc xin gia nhập JEF nằm trong nỗ lực của Canada, nhằm tăng cường quan hệ quốc phòng với châu Âu và giảm sự phụ thuộc vào Mỹ.

JEF được thành lập năm 2014 với 7 nước ban đầu. Phần Lan và Thụy Điển gia nhập năm 2017, còn Iceland trở thành thành viên thứ 10 vào năm 2021.

Tuy nhiên, Canada chưa nêu cụ thể cách thức nước này sẽ tham gia JEF nếu đơn xin gia nhập được chấp thuận.