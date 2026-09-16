Tin thế giới tối 16-9: Houthi tuyên bố bắn hạ tiêm kích F-15 Saudi Arabia

(GLO)- Houthi tuyên bố bắn hạ tiêm kích F-15 Saudi Arabia; Canada thúc đẩy quan hệ kinh tế, an ninh với EU; Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên bồi thường 32,5 triệu USD; Sập mỏ vàng ở Sudan, ít nhất 60 người thiệt mạng là những thông tin quốc tế đáng chú ý hôm nay.

Houthi tuyên bố bắn hạ tiêm kích F-15 Saudi Arabia

Nhóm vũ trang Houthi tuyên bố đã sử dụng vũ khí phòng không nội địa bắn hạ một tiêm kích F-15 của Saudi Arabia trên bầu trời tỉnh Marib, Yemen, khi máy bay này thực hiện điều mà Houthi gọi là “hành động thù địch”.

Tiêm kích F-15SA Arab Saudi bay tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 6-2025. Ảnh: Airliners

Theo thông báo của Houthi, lực lượng này tiếp tục phóng tên lửa nhằm vào 2 đội hình tiêm kích F-15 và Typhoon được cho là đang tìm kiếm máy bay bị bắn hạ, buộc các máy bay này rút lui.

Houthi chưa công bố hình ảnh vụ việc, cũng chưa xác nhận phiên bản F-15 hay tình trạng tổ lái. Giới chức Saudi Arabia chưa đưa ra bình luận.

Houthi cáo buộc không quân Saudi Arabia đã thực hiện hơn 450 cuộc không kích bằng F-15 và Typhoon nhằm vào các tỉnh của Yemen trong tuần này. Nhóm này tuyên bố sẽ sử dụng các biện pháp sẵn có để bảo vệ chủ quyền Yemen.

Canada thúc đẩy quan hệ kinh tế, an ninh với EU

Thủ tướng Canada Mark Carney tuyên bố Ottawa sẽ theo đuổi một “liên minh an ninh và kinh tế độc đáo” với châu Âu trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ gia tăng.

hủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: The Canadian Press

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Đầu tư Canada ngày 15-9, ông Carney giới thiệu Canada như một điểm đến an toàn cho nguồn vốn quốc tế và nhấn mạnh nhu cầu giảm sự phụ thuộc vào thương mại với Mỹ.

Thủ tướng Canada cho biết nước này đang hướng tới tăng cường quan hệ kinh tế và chính trị với Liên minh châu Âu. Canada đã là quốc gia ngoài châu Âu đầu tiên tham gia chương trình tín dụng quốc phòng trị giá 150 tỷ Euro của EU.

Hai bên cũng đang thảo luận nhiều khả năng hợp tác, trong đó có triển vọng miễn thị thực đi lại và làm việc. Tuy nhiên, ông Carney cho biết các cuộc trao đổi mới ở giai đoạn đầu.

EU và Canada hiện đã có quan hệ hợp tác trong thương mại, kỹ thuật số, nguyên liệu thô, nghiên cứu và liên minh xanh. Dù vậy, Hiệp định Kinh tế và thương mại toàn diện CETA vẫn chưa được 10 nước thành viên EU phê chuẩn.

Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên bồi thường 32,5 triệu USD

Tòa án Trung tâm Quận Seoul ngày 16-9 phán quyết yêu cầu Triều Tiên bồi thường cho Hàn Quốc 44,6 tỷ won, tương đương khoảng 32,5 triệu USD, do phá hủy văn phòng liên lạc liên Triều tại thành phố Kaesong năm 2020.

Khoảnh khắc tòa nhà văn phòng liên lạc liên Triều bị đánh sập. Ảnh: Yonhap

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, khoản thiệt hại gồm khoảng 10,25 tỷ won đối với tòa nhà văn phòng liên lạc và 34,45 tỷ won đối với cơ sở hỗ trợ liền kề.

Văn phòng liên lạc liên Triều hoạt động từ tháng 9-2018, sau khi cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ký Tuyên bố Panmunjom. Đến ngày 16-6-2020, Triều Tiên cho nổ tung công trình này để phản đối việc Seoul không ngăn chặn hoạt động rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng qua biên giới.

Sập mỏ vàng ở Sudan, ít nhất 60 người thiệt mạng

Một mỏ vàng tại khu vực Al-Zaraa, gần thị trấn El-Nahud, bang Tây Kordofan, Sudan, bị sập từ ngày 15-9, khiến ít nhất 60 thợ mỏ thiệt mạng.

Công nhân đập đá tại một mỏ vàng gần Abu Delelq thuộc bang Gadarif (Sudan). Ảnh: REUTERS

Theo 2 người sống sót được AFP dẫn lời, lực lượng cứu hộ đã đưa 60 thi thể ra ngoài vào sáng 16-9, song chưa xác định còn bao nhiêu người mắc kẹt dưới lòng đất.

Các thợ mỏ cho biết địa hình tại khu vực này có nhiều hầm nằm sát nhau nên khi một hầm sập có thể kéo theo các hầm lân cận. Lực lượng cứu hộ đang đề nghị hỗ trợ máy móc hạng nặng để tiếp tục tìm kiếm.

Hoạt động khai thác vàng thủ công và quy mô nhỏ chiếm phần lớn sản lượng vàng của Sudan. Trong bối cảnh xung đột giữa quân đội Sudan và lực lượng bán quân sự RSF kéo dài từ tháng 4-2023, nhiều người tìm đến hoạt động khai thác vàng để mưu sinh.