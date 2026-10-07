Tin thế giới tối 7-10: Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nêu điều kiện với Iran để chấm dứt xung đột

(GLO)- Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nêu điều kiện với Iran để chấm dứt xung đột; Ukraine tuyên bố chặn loạt tên lửa và UAV Nga; Houthi tấn công sân bay Aden; Mỹ siết kỷ luật quân nhân tại Okinawa sau vụ một phụ nữ Nhật Bản bị sát hại là những thông tin quốc tế đáng chú ý hôm nay.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nêu điều kiện với Iran để chấm dứt xung đột

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố Iran cần cắt giảm đáng kể năng lực làm giàu hạt nhân nếu muốn đáp ứng yêu cầu của Washington và chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 7 tháng qua giữa hai nước.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: Reuters

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Anh ngày 4-10, ông Vance cho rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải đi kèm những bước đi cụ thể, có ý nghĩa đối với năng lực làm giàu hạt nhân của Iran, thay vì chỉ đưa ra cam kết chung chung về việc thu hẹp chương trình hạt nhân trong tương lai.

Theo ông Vance, việc Iran làm giàu uranium ở mức 60% là vấn đề cốt lõi. Phó Tổng thống Mỹ khẳng định Washington không chấp nhận đánh đổi những hành động thực tế bằng “lời nói suông”.

Mỹ và Iran thời gian gần đây đã trao đổi các đề xuất nhằm chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất mới nhất của Iran và cảnh báo hoạt động quân sự có thể leo thang sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ vào tháng 11.

Ông Vance cho biết Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đạt thỏa thuận, đồng thời thừa nhận Washington chưa hoàn toàn rõ ai là người thực sự có quyền quyết định tại Tehran. Phía Iran trước đó khẳng định các quan chức Mỹ hiểu rõ đối tác đàm phán và cơ chế ra quyết định của nước này. Tehran hiện chưa bình luận về phát biểu mới của ông Vance.

Ukraine tuyên bố chặn hàng chục tên lửa Nga

Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết Nga đã tiến hành một đợt tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và UAV. Theo thông báo, lực lượng Ukraine đã bắn hạ 5 tên lửa đạn đạo Iskander-M và đạn S-400, 39 tên lửa hành trình cùng 117 UAV.

Đường bay của tên lửa Nga trong vụ tập kích ngày 7-10. Đồ họa: X/AMK Mapping

Phía Ukraine cho biết các loại vũ khí Nga sử dụng gồm tên lửa Zircon hoặc Oniks, Iskander-M, đạn S-400 hoán cải để đánh đất, 48 tên lửa hành trình Kh-101, Iskander-K và Kalibr cùng 130 UAV.

Theo thông báo, vũ khí Nga đánh trúng 18 địa điểm, mảnh vỡ rơi xuống 5 khu vực; thông tin về 6 tên lửa hành trình khác đang được xác minh. Các tỉnh Kiev, Kharkov, Poltava và Dnipropetrovsk là những hướng tấn công chính.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tiến hành cuộc tấn công hiệp đồng bằng vũ khí chính xác cao và UAV nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng tại nhiều tỉnh của Ukraine, cùng hạ tầng cảng và cơ sở sửa chữa tàu thuyền ở Odessa.

Các phóng viên AFP ghi nhận nhiều tiếng nổ tại Kiev. Giới chức thành phố cho biết ít nhất 2 người thiệt mạng. Ukraine cũng đang áp dụng cắt điện luân phiên tại Kiev để giảm tải cho lưới điện bị hư hại.

Houthi tấn công sân bay Aden

Ngày 7-10, Hãng thông tấn Saba của Chính phủ Yemen đưa tin lực lượng Houthi đã tấn công sân bay tại thành phố Aden bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái. Chưa có báo cáo về thương vong.

Lực lượng chính phủ khai hỏa trong xung đột với Houthi tại Yemen trong hình ảnh đưa ra hôm 6-10 Ảnh: AP

Động thái diễn ra trong bối cảnh giao tranh gia tăng dọc bờ Biển Đỏ. Houthi cảnh báo sẽ tăng cường tấn công các sân bay, cảng biển và cơ sở hạ tầng của Saudi Arabia, đồng thời đáp trả những nước tham gia xung đột tại Yemen.

Trước đó một ngày, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen cho biết đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo do Houthi phóng nhằm vào thành phố Khamis Mushait ở Tây Nam Saudi Arabia.

Ngày 5-10, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan tuyên bố sẽ cung cấp lực lượng, năng lực quân sự và bảo đảm khả năng triển khai nhanh tại Saudi Arabia theo các cam kết trong Hiệp định Phòng thủ chung Mecca. Cùng ngày, lực lượng Chính phủ Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn tiến hành chiến dịch nhằm vào các vị trí của Houthi quanh eo biển Bab el-Mandeb.

Mỹ siết kỷ luật quân nhân tại Okinawa sau vụ án mạng

Trung tướng Benjamin Watson, chỉ huy Lực lượng Viễn chinh thủy quân lục chiến số 3 của Mỹ, đã ra lệnh cấm hoàn toàn việc tiêu thụ rượu bia trong và ngoài căn cứ đối với toàn bộ binh sĩ Mỹ tại tỉnh Okinawa trong 48 giờ, bắt đầu từ ngày 7-10.

Một phụ nữ giơ biểu ngữ yêu cầu quân đội Mỹ rời đi trong cuộc biểu tình phản đối vụ sát hại một phụ nữ ở Okinawa, trước Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản tại Tokyo, ngày 5-10. Ảnh: AFP

Trong thời gian này, mọi hoạt động tạm ngưng và quân nhân không được phép rời căn cứ. Từ ngày 9-10, “giai đoạn suy ngẫm” kéo dài 30 ngày được áp dụng, yêu cầu tất cả quân nhân trở về đơn vị trước 24 giờ.

Biện pháp được đưa ra sau khi cảnh sát Nhật Bản bắt lính thủy đánh bộ Mỹ Devin Jacob Ballard, 20 tuổi, với cáo buộc sát hại Anna Yagi, 39 tuổi, tại một khách sạn ở Naha ngày 3-10. Ballard phủ nhận các cáo buộc.

Tỉnh trưởng Okinawa Koja Genta đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro và cho biết vụ việc gây lo ngại sâu sắc trong cộng đồng địa phương. Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae trước đó yêu cầu phía Mỹ hợp tác tối đa trong quá trình điều tra.

Phần lớn trong khoảng 18.000 lính thủy đánh bộ Mỹ tại Nhật Bản đang đóng quân ở Okinawa, nơi sự hiện diện quân sự Mỹ từ lâu là vấn đề gây tranh cãi tại địa phương.